7 نصائح يجب اتباعها للعناية بالأسنان بعد التقويم

المستقلة / يحتاج تقويم الأسنان إلى عناية خاصة لتجنب حدوث تسوس الأسنان أو التهابات اللثة، والبعض لا يعرف كيفية العناية به، والمحافظة عليه.

لذلك نقدم لكم بعض النصائح التي يجب مراعاتها للحفاظ على صحة الأسنان بعد إجراء التقويم.

– يجب المتابعة مع الطبيب بصفة دورية، والتزام بالنصائح والتعليمات التي يقدمها لها.

– العناية بصحة الأسنان جيدًا من الأتربة، وبقايا الطعام المتبقية في الأسلاك.

– غسل الأسنان بمعجون معالج بالفلورايد، باستخدام فرشاة مخصصة للتقويم تكون شعيراتها صغيرة، حتى تتمكن من الوصول لجميع الأسنان.

– في حالة لعب بعض الألعاب العنيفة، يجب ارتداء قناع واقٍ للوجه، حتى لا تسبب سقوط الأسنان.

– يجب غسل الأسنان جيدا، تجنبا للتسوس والتهابات اللثة.

– يفضل الابتعاد عن تناول الأطعمة الصلبة واللزجة، التي تسبب في تحريك سلك التقويم، لذا يجب تناول الأطعمة المرنة.

– الحرص على تنظيم موعد تناول الوجبات، حتى لا يحدث تراكمات كثيرة لبقايا الطعام.