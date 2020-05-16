7 نصائح لتقليل إهدار الطعام خلال رمضان

خلال شهر رمضان والذى تزامن مع مكوثنا فى المنازل بسبب التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يقضى البعض يومهم بالكامل فى المطبخ لإعداد قائمة طويلة وعريضة من الأطعمة، وهو بالتأكيد الأمر الذى ينتج عنه كثير من الطعام المهدر، والذى يسبب مشكلة أخرى فى القمامة.

ومن أجل تقليل إهدار الطعام والمخلفات العضوية الناتجة عنه إليكِ بعض الإرشادات البسيطة التي أوردتها “اليوم السابع”: طهي كميات قليلة

عليك طهى كميات قليلة بعدد أفراد عائلتك فمثلا لو كنتم أربعة أفراد اطهى كوبين من الأرز بدلا من طهى كيلو كامل، والأمر نفسه بالنسبة للخضروات، لو اتبعتى هذا فى المطبخ ستجدى أن كل ما تشترينه وترمى نصفه فى سلة المهملات سيكفى معك أياما أخرى وهنا تكونى استفدتِ منه بدلا من إلقائه فى القمامة، وأيضا وفرتى ثمنه.

اشتري ما تحتاجينه فقط

فى حال عمل العصائر لا تملأى دورق الخلاط ماء وتضعى الفاكهة ثم تضربيها ولكن قومى بمعايرة أكواب الماء للأشخاص الذين سيشربون العصير وضعيها فى الخلاط مع عدد ثمار للفاكهة التى تريدى كل شخص يحصل على فائدتها، فمثلا الكوب الواحد من عصير البرتقال له برتقالة ومن عصير الفراولة له 4 ثمار فراولة والموز له عدد 2 إصبع وهكذا.

وعند شرائك للفاكهة عليكِ فى البداية معرفة ماذا ستصنعى منه عصير وماذا سيؤكل طازجا، فكثير منا كمصريين عندما يذهب لشراء الفاكهة يقوم بالشراء بشكل عشوائى وغالبا يتلف نصفها ويكون مصيرها أيضا القمامة.

إعداد قائمة بالمشتريات

وباعتبار أن كل سيدة منا فى فترة الحظر هذه لا تذهب للتسوق يوميا عليها شراء ما يكفيها لأطول فترة ممكنة وعليها تحديد ما ستقوم بطهيه خلال أسبوع وتعد قائمة باحتياجاتها منها ثم تشتريها وتحضرها جميعا حتى لا تفاجأ بأنها فسدت.

جهزي الدواجن للتخزين

عند شرائك المأكولات من اللحوم والأسماك والدواجن قومى بتجهزيها لتخزينها فى الثلاجة وأعدى أكياس لوجبات بمعنى أنك ستقومى بشراء 4 دواجن قومى بتقطيعها أجزاء وقومى بتعبئة كل كيس بعدد أفراد اسرتك وضعيها فى كيس وجمعى الكبد والقوانص فى كيس أخر والأجنحة والرقاب فى كيس ثالث وبذلك لو كان عدد أفراد اسرتك 4 أفراد ستكونى أعددتى 5 أكياس لخمسة أيام ونصف كيلو كبد وقوانص ممكن أن يستخدم فى عمل أرز بالكبد والقوانص.

وكذلك الأسماك كل فرد منا يحتاج لسمكة واحدة على الأقل حتى يستفيد منا جسمه وغالبا ما تكون كيلوات الأسماك أقل أو تزيد عن الاحتياج بسمكة أو أثنين ويكون مصيرها الإلقاء فى القمامة.

طريقة تخزين اللحوم

عند شراء كميات من اللحوم قومى بتقطيعها جميعا وسلقها نصف تسوية، ثم افصيلها عن الشوربه واقدحى زيت وحمريها فيه حتى تجف واتركيها تبرد وضعيها فى أكياس، كل كيس طبخة أيضا، وقسمى الشوربة وضعيها فى أكياس أيضا وضعيها فى الثلاجة.

الطماطم للسلطة والطهي

عند شراء الطماطم بكميات يكون غالبا مصير جزء منها أن يتلف، لكن إن احضرتى كمية قليلة يكون أفضل ، لكن هنا احتمالية أن تحتاجيها فى نصف الأسبوع فعليك مراعاة أن تكون كمية الطماطم متوسطة وعند الشراء اختارى الحبة التى تميل للخضار ثم بمجرد ذهابك للمنزل افرزيها مرة أخرى فستجدى البعض منها ناضج نوعا ما وأحمر قومى بجمع هذه الحبات الناضجة واضربيها فى الخلاط مع إضافة بعض الصلصة الجاهزة وقومى بطهيها ثم قومى بتقطيع عدد من البصلات وإضافة الخلطة عليها وقسميها على أكياس بمعنى كل كيس طبخة، واستخدمى باقى الطماطم فى السلطة وبعد مرور ثلاثة أيام أعيدى فرز الطماطم مرة أخرى وافعلى ذات الأمر فى الحبات التى بدأت تنضج.

الخضروات

عند شراء الخضروات عليك شراء ثلاثة كيلوات على الأقل من كل نوع خضار تحتاجينه ثم بعد عودتك من المنزل قومى بتجهيزه ثم قومى بغلى ماء وضعيه فيه لمدة خمس دقائق مع عصر نصف لمونة فى الماء ثم قومى بوضعه فى مصفاة واتركيه حتى يبرد ثم قسميه طبخات وضعيه فى الثلاجة.

توفير الوقت والمجهود والمال

كل هذا سيأخذ منك وقت فى التجهيز لكنه سيوفر عليك وقت ومجهود على مدار الأسبوع فكل شىء تقريبا معد للاستخدام ، والأهم أنه سيجنبك رمى الطعام وسيوفر لك الأموال للاستفادة منها بعد ذلك، إضافة لمشاركتك فى تخفيف نفقات الدولة على رفع المخلفات من التجمعات.