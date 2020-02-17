7 قتلى و25 مصابا إثر تفجير جنوب باكستان

(المستقلة) / قتل 7 وأصيب 21 آخرون، اليوم الإثنين، جراء تفجير في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، حسب مسؤول محلي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن التفجير وقع أثناء مظاهرة أمام مقر جمعية «الصحفيين» بمدينة كويته بالولاية، دون توضيح طبيعته، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأدى التفجير إلى إلحاق أضرار مادية في محيط المكان، في وقت طوقت فيه قوات الأمن المنطقة تحسبا لوجود متفجرات أخرى، وفق المصدر ذاته.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الولاية لياقت شهواني، في بيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل 7، حسب أرقام أولية.

من جانبه، أشار مدير الأمن بمدينة كويته، عبد الرزاق تشيما، إلى أن التفجير أدى إلى إصابة 21 شخصا، مرجحا أن يكون تفجيرا انتحاريا.

بدوره، أفاد والي بلوشستان، خان ياسينزاي، في بيان، بأنهم على وشك اتخاذ تدابير أمنية شاملة من أجل حماية الناس من الأحداث المشابهة.

وأردف: «هذا النوع من الهجمات لن يؤثر على معنويات الناس وقوات الأمن، وسيتم اتخاذ مختلف التدابير ضد خطط الإرهابيين الغادرة».