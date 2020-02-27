7 خطوات للقضاء على حب الشباب

المستقلة /نشرت مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن ضرورة الحفاظ على عادات الحياة الجيدة وتوفّر الرعاية المناسبة، التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في ضمان صحة الجلد والحد من ظهور حب الشباب.

وقالت المجلة، في تقريرها، إن حب الشباب يمثل عادة مشكلة جمالية حقيقية بالنسبة للكثيرين وغالبا ما يؤثر على جزء مهم للغاية بالنسبة لمعظم الأشخاص. وبالتالي، يشعر الأشخاص المتضررون بالحاجة الملحة للبحث عن خيارات تساعدهم على القضاء على هذه المشكلة. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لتحقيق هذا الهدف.

ما هو حب الشباب ولماذا يظهر؟

حب الشباب هو حالة التهابية مزمنة في الجلد تتميز بتكوّن البثور، الحطاطات، البثرات، العقيدات والندبات. وعلى الرغم من أن سببها غير معروف، إلا أنها تظهر في الواقع لأن الغدد الدهنية تعمل بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والخلايا الميتة والبكتيريا على الجلد. وهذا بدوره يؤدي إلى التهاب جريب الشعرة والغدد الدهنية نفسها. وبحسب شدتها، يقع تصنيفها إلى أربعة أنواع مختلفة: الخفيفة، المعتدلة، الشديدة، والشديدة للغاية.

نصائح للقضاء على حب الشباب

1. شرب الماء بكميات كافية

الماء هو سائل حيوي. لذلك، ينبغي أن نحاول استهلاكه بشكل يومي، وبكميات كافية. من المهم أن نذكر أيضا أن شرب لترين من الماء طوال اليوم ليس أمرا إلزاميا. إلى جانب ذلك، يقدر أن حوالي 72 بالمئة من الجلد يتكون من الماء. لذلك، من الضروري شرب الماء يوميا، ليس فقط للقضاء على حب الشباب، ولكن للحصول على بشرة صحية.

2. مراقبة عاداتك الغذائية

النظام الغذائي الخاص بك يؤثر بشكل مباشر على صحة الجلد. فعلى سبيل المثال، تساهم الأطعمة الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، في تغذية وتجميل البشرة. من ناحية أخرى، تتميز الأغذية المصنوعة من السكريات أو الدقيق أو الزيوت المكررة أو الدهون المشبعة بتأثير معاكس. ومع ذلك، من الشائع أن تشكل الحبوب السكرية والمعجنات والشوكولاتة والبسكويت والمربى والمنتجات المماثلة جزء من نظامنا الغذائي. ونظرا لمذاقها اللذيذ، يواجه الكثير من الأشخاص صعوبات في تجنبها أو الاستغناء عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأطعمة يساهم في ظهور حب الشباب غير المرغوب فيه وزيادة في مستويات الأنسولين وتغيير في إنتاج الأندروجين، إلى جانب الإفراز المفرط للدهون الزائدة على الجلد.

3. تجنب إستخدام مستحضرات التجميل كل يوم

على الرغم من أن مستحضرات التجميل مثالية لإبراز ملامح الوجه التي تميزنا، إلا أن استخدامها يوميا وبكميات كبيرة يمكن أن يضر بصحة الجلد. لذلك، كلما أمكن ذلك، يستحسن اختيار منتجات مستحضرات التجميل عالية الجودة، حسب توجيهات طبيب الأمراض الجلدية. هناك منتجات خاصة في السوق متاحة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب والتي لها خصائص محددة ومفيدة عند استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بالصابون المحايد لأن المؤشر الهيدروجيني الطبيعي للجلد حمضي. لذلك يجب أن تكون منتجات البشرة قريبة من درجة الحموضة الطبيعية للبشرة. وبالتالي، ينبغي الحرص على إزالة المكياج وغسل وجهك جيدا قبل النوم، إلى جانب عدم تطبيقه لبضعة أيام على الأقل في الأسبوع.

4. الحفاظ على نظافة الوجه المناسبة

من المهم جدا غسل وجهك باستمرار بالماء الدافئ والصابون المحايد لتخفيف حب الشباب وإزالة الشوائب. في هذا السياق، لإزالة المكياج، بإمكانك استخدم كريم ناعم مناسب لنوع بشرتك. وفي نهاية اليوم، لا تترددي عن تنظيف بشرتك بمنشفة نظيفة مع لمسات ناعمة وصغيرة على الجلد للتخلص من الدهون المتبقية على الجلد التي قد تسبب تهيجا في وقت لاحق. يمكنك استكمال هذه الرعاية مع تطبيق مقشر مرة واحدة في الأسبوع. وعلى الرغم من وجود العديد من الخيارات في السوق، إلا أننا نوصي بالخيارات التي يمكنك تحضيرها باستخدام البابايا أو ماء الورد أو الزبادي.

5. النوم بشكل كاف

أبرزت المجلة أن النوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات في اليوم يوفر الراحة الضرورية التي يحتاجها الجسم ويعزز صحة البشرة. علاوة على ذلك، فإن أخذ قسط من الراحة سيساعدك على تجنب ظهور الهالات السوداء والحفاظ على بشرة جميلة وصحية. وفي حال لم تتمكن من النوم ليلا، حاول أن تأخذ غفوة صغيرة خلال النهار، التي ينبغي أن تتراوح بين 20 و40 دقيقة.

6. تحقق من الأدوية التي تستهلكها

في بعض الحالات، لا يعزى ظهور حب الشباب إلى قلة الراحة أو سوء التغذية، وإنما يرتبط أيضا بتناول بعض الأدوية، وبشكل خاص حبوب منع الحمل. وبالتالي، إذا كانت هذه حالتك فمن المهم للغاية استشارة طبيبك قبل أن تتوقف عن تناوله. ضع في اعتبارك أنه في بعض الأحيان يظهر حب الشباب فقط في الأسابيع الأولى، وبمجرد أن يتكيف الجسم مع الدواء، ستختفي هذه البثور.

7. لا تهمل روتينك للقضاء على حب الشباب

لا يجب أن تستسلم أبدا للقضاء على حب الشباب، حيث يتخلى الكثير من الأشخاص في الواقع عن محاولاتهم للحد أو القضاء على حب الشباب. يجب أن تتذكر أنه مع اتباع عادات حياة جيدة يمكنك الحفاظ على بشرة أكثر شبابا وصحة. صحيح أن النتائج قد تستغرق وقتا حتى تظهر، لكن مع مرور الوقت ستلاحظ تحسنا واضحا. وبالتالي، إذا كان لديك شكوك حول كيفية رعاية بشرتك بشكل صحيح، سيكون من الأفضل استشارة طبيب مختص في الأمراض الجلدية.