7 أفلام يلعب فيها التصميم الداخلي دورًا قياديًا

المستقلة / النجاح الأخير الذي حققه فيلم Parasite ، الفيلم الحائز على جوائز من إخراج المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو ، قد خلق محادثة حول تركيز العمارة والمساحات الداخلية في الأفلام. يقوم هذا الفيلم بالذات بعمل ممتاز في طمس الحدود بين حقلي التخصصات ، لدرجة أن العمارة ليست مجرد خلفية المجموعة ، ولكن تم وضعها في طليعة القصة ، وتضطلع بالدور الرائد في العديد من المشاهد.

ومع ذلك ، فإنParasite ليس الفيلم الوحيد الذي يستخدم الهندسة المعمارية للمساعدة في توضيح مؤامرته ، لأن العديد من الأعمال السينمائية الأخرى قد فعلت ذلك بنجاح مشابه. أدناه ، قمنا بتجميع سبعة أفلام تصبح فيها الأجزاء الداخلية ، وليس الشخصيات ، محور العديد من المشاهد.

Parasite

بعد فوزه بأربعة جوائز أوسكار ، يعيد Parasite التأكيد على العلاقة القائمة القوية بين الأفلام والفن والعمارة ، مما يجعل السيناريوهات الخاصة به تصبح محور المناقشة في الوسائل المتخصصة لكلا المجالين. يعارض المنزل الفخم لعائلة بارك ، بمواده المكررة ، وأثاثه البسيط ، وأجواءه الصارمة ، وحديقته الواسعة الصورة المظلمة لمنزل كيم ، وهو نصف مدفون متآكل ، مع نافذة واحدة فقط على مستوى الشارع.

خلال الفيلم ، تبرز علاقة معقدة تم إنشاؤها بين الشخصيات الضوء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لكوريا ، والرأسمالية المعولمة ، حيث تصبح هندسة المنزلين هي الجهاز الرئيسي لإخبار العديد من الاستعارات للمؤامرة. تحدث نقطة التحول في السرد عندما يتم اكتشاف مساحة جديدة من المنزل ، مخبأ تحت الأرض من نوع ما.

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance



فيلم Birdman الفائز بجائزة الأوسكار هو فيلم يركز على الديكورات الداخلية. تم تصويرها بطريقة تبدو كما لو تم تصويرها في لقطة واحدة ، تدور القصة تقريبًا داخل مسرح ، وهو عمل من إخراج البطل ، ريجان. ممثل نجح في الماضي في لعب دور البطل الخارق ، ويسعى للحصول على اعتراف بإعادة فتح الجمهور والنقاد ، ولكنه ينتهي به الأمر في دوامة من الارتباك العقلي الذي تؤكده حركات الكاميرا وتفاعلاته مع الشخصيات الأخرى. مع تقدم الفيلم ، يصبح أقرب بشكل متزايد إلى الجنون ، وتمتزج المتاهات العقلية وتعكس نفسها في متاهات المسرح ، التي تصبح المساحات أكثر ضيقًا وضيقًا وخوفًا من الأماكن المغلقة.

Her

تجري في المستقبل القريب ، عندما يقع البطل ثيودور توومبلي في حب سامانثا ، وهو نظام ذكاء اصطناعي يجسده صوت أنثوي. وهي مختلفة تمامًا عن أفلام الخيال العلمي الأخرى التي تستند إلى الأشياء وعناصر التصميم لتمييز المستقبل ، وهي فيلم يصف العواطف والأجواء – ويحكي القصة من خلال المواد التي تظهر طوال الفيلم.

تعكس شقة ثيودور الحالة الذهنية للشخصية ، الرجل المطلق والمكتئب مؤخرًا ، ويبدو أن ثيودور يرى في هذا المكان مكانًا مؤقتًا ، ولا يزعج نفسه حتى في تفريغ جزء من متعلقاته. تساهم ألوان الفيلم أيضًا في خلق جو معين حيث أن المواد والإضاءة تنبعث منها نغمات حمراء وبرتقالية ، مما يخلق بيئة ممتعة ودافئة حول الشخصية.

The Grand Budapest Hotel

عادة ما ترضي أفلام ويس أندرسون المهندسين المعماريين والمصورين الذين يظهرون تركيبات ومساحات متناظرة تمامًا تبدو وكأنها تدمج بين الماضي والحاضر والواقع والخيال. لا يختلف فندق Grand Budapest Hotel ، كما أن تصميماته الداخلية المليئة بالحيوية مليئة بالقوام والألوان المشبعة تساهم في منح الفيلم الجانب السريالي النموذجي لإنتاجات أندرسون الأخرى.

The Shining

على غرار Birdman ، أصبحت التصميمات الداخلية لـ The Shining تدريجيًا أكثر متاهة ، حيث يأخذ الجنون عقل جاك تورانس ، بطل الرواية الرئيسي للفيلم. بمعزل عن العالم في فندق بعيد لا يزال مغلقًا للجمهور لمعظم العام ، تؤدي هشاشة جاك العقلية إلى تهدئة المواقف والأشخاص والأماكن الخيالية ، ويدفعه في النهاية إلى قتل زوجته وابنه – الآخر الوحيد الناس في الموقع البعيد. تضع نهاية الفيلم جاك في متاهة التحوط ، وهو تمثيل حرفي ونفسي لما تحملته الأسرة طوال الفيلم. توفي جاك متجمدًا بعد مطاردة ابنه في الخارج ، متجمدًا في ليلة شتاء باردة.

Nostalgia

في هذا الفيلم ، يسافر الشاعر الروسي أندريه غورشاكوف ومترجمه إلى إيطاليا للبحث عن حياة ملحن من القرن الثامن عشر. ومع ذلك ، أثناء إقامته في هذه الدولة المتوسطية ، يبدأ حنين مسقط رأسه بتدمير عقل الشاعر وعواطفه. إيقاع الحرق البطيء للفيلم ، الموجود أيضًا في إنتاجات أخرى من Andrei Tarkovsky ، يتولى هندسة الأسطح التالفة والمتآكلة. ليس من الصعب البحث عن ظواهر التفسير المحتمل لهذه المناطق الداخلية التي تتميز بعادات الشخصيات ، والتي تذكر الشخصية بمدى افتقاده لمسقط رأسه.

Rope



تم تحريرها لتظهر كقطعة واحدة مع قطع الفيلم التي تم إجراؤها في لحظات استراتيجية و “غير مرئية” ، هذه التحفة الفنية لـ Hitchcock تتم حصريًا داخل بنتهاوس في مانهاتن. في الشقة ، يقتل براندون شو وفيليب مورجان زميلهما في الكلية من الخنق ، وبعد ذلك ، يستقبلان الضيوف لتناول العشاء. يزداد التوتر بين الشخصيات بقدر ما يقوم مدرس الطلاب ، روبرت كادل ، الذي تمت دعوته إلى الحزب ، بإزعاج نفسه مع غياب الزميل الثالث ، وبعد سلسلة من الأسئلة ، اكتشف أن جثة الضحية كانت ، طوال الوقت ، داخل بوفيه رائع تم تقديم العشاء فيه.