7 أعراض لفيروس كورونا … اذا ظهرت عليك يجب مراجعة الطبيب

المستقلة … بدأت جائحة فيروس كورونا بالانتشار العالمي في مطلع العام الحالي 2020 وخصوصاً في فبراير الماضي ومنذ تلك الفترة بدأ العالم يعيش الرعب و الخوف بسبب التعرض للاصابة بالفيروس ودائماً ماكان السؤال الذي يُطرح متى على المصاب بالاعراض الخاص بالفيروس مراجعة الطبيب؟

ومع استمرار العالم بتسجيل المزيد من حالات الاصابة بفيروس كورونا وتجاوز العالم اكثر من 30 مليون اصابة في جميع أنحاء العالم، وفي الغالب، تحدث الإصابة بفيروس كورونا في فصل الشتاء وبداية الصيف، وتعتبر تلك الفترة أيضًا هي موسم انتشار فيروسات البرد والإنفلونزا، وتتشابه الأعراض بينهما.

وفقًا لما نشره موقع “Medical news today”، فعادة ما تبدأ أعراض كورونا في الظهور بعد الإصابة بالفيروس بحوالي 2-4 أيام، وتتشابه مع أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد، وتنتقل من شخص لآخر، وربما تصبح مميتة في حال عدم علاجها، وتتلخص في:

1-العطاس

.2-سيلان الأنف

.3-الإجهاد

.4-الكحة

.5-حمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم) في حالات نادرة

.6-ألم الحلق

.7-الربو

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يذكر ان هذه الحالات متشابهة مع حالات اعراض الانفللوزنرا و نزلات البرد التي عادةً ما يبدأ كل شخص مع بداية الشتاء التعرض لها، لذلك ينصح عند تعرضك لواحدة من هذه الحالات استشارة الطبيب فوراً وعمل الفحوصات اللازمة لذلك حتى تتأكد من سلامتك بالكامل من فيروس كورونا، كما نوصيك باتباع العديد من الخطوات لتجنب الاصابة بفيروس كورونا في المنزل.