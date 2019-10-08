7 أطعمة “صحية” قد تسبب ارتفاع السكر في الدم

المستقلة / هناك العديد من الأطعمة التي يُعتقد أنها صحية ولكنها تسبب ارتفاع نسب السكر في الدم، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يتبعون حمية لتخفيف الوزن أو يعانون من السكري الانتباه من تناول هذه الأنواع من المأكولات.

الأرز الأسمر: يحتوي الأرز الأسمر على الألياف الغذائية، ولكن نسبة النشويات الموجودة فيه أعلى من الخبز الأبيض، وبالتالي فإن تناوله يرفع من مستوى السكر في الدم.?

العصائر الطبيعية: تحتوي العصائر الطبيعية على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى نسبة عالية من السكر. لذا فإن الإكثار من شربها قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ?



الغرانولا: الشوفان هو المكون الأساسي في الغرانولا، ولكن يتم إضافة الكثير من السكر عند إعداده وبالتالي يسبب ارتفاع السكر في الدم.?



البطاطا: تحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، ولكنها تسبب في رفع السكر في الدم.?



الفواكه المجففة: هي ضمن الأطعمة الصحية، ولكنها مليئة بالسكر.?



الحليب البقري: كوب من حليب البقر يحتوي على 12 غراماً من النشويات، ما يسبب في رفع السكر في الدم عند تناوله.?



اللبن المحلى: يتم إضافة كمية كبيرة من السكر له خلال عملية التصنيع، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تناوله.?