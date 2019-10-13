600 الف زائر أجنبي عبروا الشلامجة قاصدين كربلاء

(المستقلة)…. أعلن مسؤول بالخارجية الايرانية أن 40 الف زائر اجنبي عبروا حدود الشلامجة (جنوب غرب ايران) منذ بداية شهر صفر لغاية الان للمشاركة في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات الدينية في العراق.

وقال مدير عام شؤون الرعايا الاجانب والمهاجرين بوزارة الخارجية الايرانية علي رضا غوروئي ان غالبية الزوار الاجانب هم من جمهورية اذربيجان وباكستان وافغانستان.

يذكر أن اكثر من 600 الف زائر ايراني واجنبي توجهوا الى العراق عبر حدود شلمجة منذ بداية شهر صفر اي في غضون 13 يوماً للمشاركة في زيارة الاربعينية في العراق.

يشار الى ان زوار الاربعين الايرانيين يتوجهون الى العراق عبر المعابر الحدودية الاربعة وهي جذابة وشلمجة بمحافظة خوزستان ومهران بمحافظة ايلام وخسروي بمحافظة كرمانشاه. (النهاية)