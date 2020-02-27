6 نصائح لتنحيف الوجه الممتلئ

المستقلة /تعانى بعض النساء من مشكلة الوجه الممتلئ الذى يتسبب لها فى الشعور بالإحراج وجعلها تبدو أكبر من عمرها الحقيقى، لذلك تعمل بكل الطرق للتخلص من الوجه الممتلىء، من خلال اتباع بعض النصائح التى قد لا تظهر نتائج إيجابية مع مرور الوقت، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على نصائح لتنحيف الوجه الممتلىء، منها اتباع نظام غذائى صحى وغيرها والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ” efm” ونقلته “اليوم السابع”:

نصائح لتنحيف الوجه الممتلئ:

خسارة الدهون الزائدة بالجسم

يجب خسارة الوزن الزائد من الجسم، حتى ينحف الوجه، من خلال استهلاك سعرات حرارية أقل، وتناول أطعمة صحية خالية من الدهون.

شرب السوائل

قد يكون سبب امتلاء الوجه، أن الجسم يحتفظ بالماء الزائد، عند شرب كميات قليلة من الماء، لذلك يجب شرب على الأقل لترين من الماء بشكل يومى، للحفاظ على رطوبة البشرة والتخلص من الماء الزائد.

ممارسة التمرينات الهوائية

يساعد هذا التمرين في حل تنحيف الخدود السمينة من خلال العمل تقريبًا على كل عضلات الرقبة والوجه، والتى تساعد على تنحيف الخدود والذقن، من خلال الاستلقاء على كرسي والجلوس بظهر مستقيمًا، ثم إمالة الرأس للخلف والنظر للسقف، ثم شهيق وزفير لعدة ثوانى، ثم الاسترخاء.

التمارين الرياضية و الطعام الصحي

ينصح بتناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة بانتظام، مما يؤدى إلى خسارة الوزن الزائد من الجسم، وتنحيف الوجه.

تقليل الملح والسكر

تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والسكر سوف يسبب احتباس الماء، وبالتالى امتلاء الوجه، ولهذا يفضل تناول كمية صغيرة من الصوديوم والسكر يوميًا، لذا ينصح بتناول الأطعمة المالحة والسكرية من النظام الغذائي.

رسم الابتسامة

تساعد الابتسامة على تقليص دهون الوجه، لذلك يفضل رسم الابتسامة بأغلب الأوقات، لتنحيف الوجه، كما يساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان.