6 طرق مفيدة للاستيقاظ في سحور رمضان

يواجه الكثير من الناس صعوبة كبيرة في الاستيقاظ قبل صلاة الفجر، لتناول وجبة السحور، التي يعتمد عليها الجسم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

ويكون ذلك ناتجا عن عدم انتظام النوم أو التكاسل أو لعدم التعود على الاستيقاظ في هذا الموعد، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها لتصبح عملية الاستيقاظ من أجل تناول السحور سهلة وميسورة.

يواجه الكثير من الناس صعوبة كبيرة في الاستيقاظ قبل صلاة الفجر، لتناول وجبة السحور، التي يعتمد عليها الجسم خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

ويكون ذلك ناتجا عن عدم انتظام النوم أو التكاسل أو لعدم التعود على الاستيقاظ في هذا الموعد، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها لتصبح عملية الاستيقاظ من أجل تناول السحور سهلة وميسورة.

3- تسجيل أحداث اليوم

لكي يكون لديك الدافع في الاستيقاظ يجب عليك أن تذكر نفسك بأهمية تناول السحور، ومدى ما واجهته من مشقة بسبب الجوع والعطش عندما تكاسلت في إحدى الليالي ولم تستيقظ لتناول السحور.

4- التمارين الرياضية

تمتلك الرياضة تأثير السحر على جسم الإنسان، وإذا كنت ممن يواجهون صعوبة في الاستيقاظ لتناول السحور، فيجب عليك ممارسة التمارين الرياضية بمجرد أن تفتح عينيك، لأن الرياضة تساهم في زيادة سريان الدم في الجسم وبالتالي تخلصك من الشعور بالحاجة إلى مواصلة النوم.

5- تناول المنبهات

تساهم المنبهات مثل الشاي والقهوة في تنشيط الجسم وخاصة العقل، ويكون لها أهمية كبيرة عندما نحتاج إليها لزيادة نشاطنا الذهني، لكن عندما يتعلق الأمر بالنوم والاستيقاظ، فإنه يجب عليك التقليل من تناولها قبل النوم، مع إمكانية تناول القليل منها عند الاستيقاظ لجعل الجسم أكثر نشاطا.

6- النوم المبكر

تجنب وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية لأنها قد تسبب الأرق وقلة النوم، وبالتالي صعوبة الاستيقاظ في وقت السحور.

ويجب عليك أن تحدد مواعيد نومك يوميا في الساعات الأولى من الليل حتى تكون قادرا على الاستيقاظ بعد الحصول على قدر كاف من النوم.