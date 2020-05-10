6 طرق للاستيقاظ مبكرا في رمضان دون قهوة

يبدو الاستيقاظ مبكرًا في شهر رمضان، أمرًا في غاية الصعوبة، خاصةً عند النوم في وقت متأخر بعد الانتهاء من وجبة السحور، فضلًا عن حالة الخمول والكسل التي تسيطر على بعض الأشخاص خلال ساعات الصيام، فهل من طريق تساهم في تجاوز هذه المشكلة دون الحاجة للمشروبات المنبهة؟

يستعرض “الكونسلتو” في الصفحات التالية، نصائح للاستيقاظ مبكرًا في رمضان، وفقًا لمنظمة “Northwestern Medicine” وبحسب ما نقلت مجلة “الكونستلو” الصحية عن موقع “life hack”.

1- حدد موعد للاستيقاظ

تعمل الساعة البيولوجية في الدماغ بنظام التكيف والاعتياد، لذا من المهم تحديد موعد يومي للاستيقاظ فيه خلال شهر رمضان، وبعد أسبوع من المواظبة عليه، ستجد جسمك تكيف على الاستيقاظ في هذا الموعد، دون الشعور بأي تعب.

2- التعرض لأشعة الشمس

تعريض جسمك لأشعة الشمس، له دور في تحفيز خلايا الدماغ للاستيقاظ مبكرًا وعدم العودة إلى النوم مرة أخرى، لأن أشعة الشمس تأثيرها أقوى من الضوء الاصطناعي، وعليه، قم بتوصية أحد المقيمين معك في المنزل، لفتح شبابيك غرفتك أثناء نومك.

3- الاستحمام بالماء البارد

يساعد الاستحمام بالماء البارد على تنشيط الدورة الدموية، ما يحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما المخ، الأمر الذي يساهم في الشعور باليقظة.

وفي المقابل، تجنب الاستحمام بالماء الدافئ، لأن الحرارة المنبعثة من المياه تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما يحفز الرغبة في النوم.

4- المشي السريع

أكدت بعض الدراسات أن ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية فور الاستيقاظ من النوم، مثل المشي السريع، من شأنه أن يساعد على إطلاق مادة كيميائية في الجسم تعرف باسم “Norepinephrine”، ثبت أنها تلعب دورًا في الشعور باليقظة، فضلًا عن هرمون الإندروفين الذي يساهم في زيادة مستويات الطاقة في الجسم.

5- تمارين التنفس

تعمل تمارين التنفس على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، ما يساعد على الشعور باليقظة وعدم الرغبة في النوم، أما عن طريقة ممارستها، كل ما عليك فعله هو أخذ نفس عن طريق الأنف ببطء، وإخراجه عن طريق الفم ببطء أيضًا، ثم استرح وتنفس بشكل طبيعي، وكرر هذا التمرين عدة مرات، حتى تشعر باليقظة.

6- القيلولة

أخذ قيلولة في منتصف اليوم، قد يساهم بشكل كبير في الاستيقاظ مبكرًا صباح اليوم التالي، بشرط ألا تزيد مدة القيلولة عن 20 دقيقة، حتى لا تؤثر على عدد ساعات النوم مساءً.