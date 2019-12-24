6 طرق طبيعية لعلاج “حرقان البول”

المستقلة / حرقان البول هو الشعور بألم شديد أثناء التبول، حيث يعاني منه الكثير من الناس، وعادةً ما يكون مصحوباً بألم في المثانة أو الحالب، أو حكة داخلية عند النساء، أو تغير في لون البول، الأمر الذي يسبب الشعور بالقلق، وعدم الراحة، لذلك ينبغي معرفة الأسباب التي تؤدّي إلى الإصابة بهذه الحالة.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى حرقان البول:

– وجود حصوات أسفل الكلى أو الحالب، أو في المثانة ممّا يعمل على إصابة المسالك البولية بخدوش وجروح، مما يؤدي إلى نزول الدم.

– قرحة المثانة البولية. التهابات في الجهاز التناسليّ وإصابة المرأة بالتهابات مهبلية ناتجة عن الإصابة ببعض الفطريات والبكتيريا.

– الإصابة بمرض السكري.

– حصر البول اللاإرادي نتيجة تأخير عملية التبوّل باستمرار، ممّا يؤدي إلى ترسّب البكتيريا والأملاح في المثانة البولية

– انخفاض كمية السوائل في الجسم نتيجة قلة شرب الماء ممّا يؤدي لزيادة تركيز الأملاح في البول.

– تقطّع البول نتيجة التهابات البروستات المزمن لدى الرجال والذي يؤدي لزيادة عدد مرات التبوّل.

ممارسة العادة السرية بشكلٍ مستمر ممّا يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الجهاز البوليّ التناسليّ واحتقانه.

أما طرق علاج حرقان البول في المنزل:

1- الماء: تناول كمية كافية من الماء، أي ما يعادل ثمانية أكواب يومياً.

2- الشعير: غلي حبوب الشعير في كمية من الماء، وتناوله عدّة مرات في اليوم، ومن الممكن إضافة القليل من فصوص الثوم إليه.

3- العسل بالحبة السوداء: مزج ربع كيلو من الحبة السوداء مع كيلو من العسل، وتناول ملعقتين صغيرتين منه بعد كل وجبة.

4- عصير القصب: شرب أربعة أكواب من عصير القصب.

5- مغلي بذور الحلبة:شرب مغلي بذور الحلبة، ومن الممكن تحليته بالعسل.

6- مغلي الأعشاب: مزج كمية من أعواد الكرفس والبقدونس، ثمّ وضعها في وعاء من الماء، وغليه، ثمّ تصفيته، وشرب أربعة أكواب منه يومياً.