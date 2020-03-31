6 رؤى لكيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للهندسة المعمارية

المستقلة / يقول ماكس تيجمارك ، أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، في كتابه “Life 3.0” ، “إننا جميعًا الأوصياء على مستقبل الحياة الآن ونحن نشكل عصر الذكاء الاصطناعي”. لا يزال الذكاء الاصطناعي عبارة عن صندوق من إمكانيات Pandora ، مع إمكانية تعزيز سلامة وكفاءة واستدامة المدن ، أو تدمير إمكانات البشر للعمل والتفاعل والعيش حياة خاصة. وقد استحوذ سؤال كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مدن المستقبل أيضًا على خيال المهندسين المعماريين والمصممين ، وشكل سؤالًا مركزيًا لبينالي شنتشن 2019 ، حدث الهندسة المعمارية الأكثر زيارة في العالم.

كجزء من قسم “عيون المدينة” في البينالي ، برعاية كارلو راتي ، طُلب من المصممين طرح رؤاهم ومخاوفهم حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الهندسة المعمارية. لقد اخترنا أدناه ستة رؤى ، حيث يعكس المصممون في كلماتهم الخاصة جوانب من البيئة والبيئة إلى العزلة الاجتماعية. لمزيد من القراءة حول الذكاء الاصطناعي وبينالي شنتشن ، راجع مقابلتنا مع كارلو راتي وويني ماس حول هذا الموضوع ، وقم بزيارة صفحتنا المقصودة المخصصة للمحتوى هنا.



عيون المدينة: رؤية وتصميم ما بعد الإنسان / جان قانغ

يمكن أن يجعل تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي كما لو أننا نعرف كل شيء عن مدننا – كما لو أن جميع سكان المدن يتم حسابهم ومحاسبتهم ، فإن وجودنا الحضري يتم مراقبته ورسم خرائطه والتنبؤ به بالكامل.

ولكن ماذا يحدث عندما ندرب انتباهنا وتقنياتنا على غير البشر الذين نتشارك معهم بيئاتنا الحضرية؟ كيف يمكن أن تتوسع فكرتنا عن الحياة الحضرية وإمكانيات التصميم لها عندما نستخدم التكنولوجيا لتصور أكثر من مجرد العلاقة بين البشر والهياكل التي من صنع الإنسان؟

هناك الكثير الذي لم نكتشفه حول بيئاتنا الحضرية المتطورة. مع تطوير التقنيات الجديدة ونشرها وتخصيصها ، من الأهمية بمكان أن تسأل كيف يمكنهم مساعدتنا في رؤية كل من المدينة ونظامنا بشكل مختلف. هل يمكن أن تصبح الهندسة المعمارية والتصميم الحضري ممارسة تعاونية متعددة الأنواع؟ الخطوة الأولى هي فتح أعيننا على جميع زملائنا من سكان المدينة.

آلة مدينة سيول / ليام يونغ

على مدار تاريخها ، ظلت الآلات من حولنا صامتة ، ولكن عندما تكتسب المدينة القدرة على الرؤية والاستماع والتحدث إلينا ، ما الذي يمكن أن يشكل تفاعلًا ذا مغزى؟ هل من الممكن أن يكون هناك حوار مثمر مع حاوية شحن بذاتها لتحميل الحاويات في بدن سفينة في ميناء صيني ضخم ؛ أو ، كيف نطرح سؤالًا عن مستودع مليء بمليون كائن أو نتحدث إلى مدينة تدير نفسها بناءً على مجموعات بيانات مجمعة من شبكة لا نهائية من خلاصات الوسائط؟ ذكاء اصطناعي يواجه المستهلك مثل Alexa من Amazon أو Microsoft Cortana أو Google Assistant أو Apple Siri يكرر التحيزات وأشكال التفاعلات التي هي إرث من العلاقات بين البشر. إذا سألت المساعد الرقمي الشخصي لـ Microsoft Cortana إذا كانت امرأة تجيب “حسنًا ، من الناحية الفنية أنا سحابة من حساب البيانات اللامتناهي”. من غير الواضح ما إذا كانت Cortana هي أو أنها أو أنها. تستخدم ديبورا هاريسون ، الكاتبة الرئيسية في Cortana ، الضمير الذي تستخدمه عند الإشارة إلى Cortana ولكنها صريحة أيضًا في الإشارة إلى أن هذا لا يعني أنها أنثى ، أو أنها بشرية أو أنه يمكن تطبيق بنية الجنس في هذا السياق. يوضح هاريسون: “نحن واضحون تمامًا أن Cortana ليست مجرد شخص ، ولكن ليس هناك تراكب من الشخصية التي ننسبها ، باستثناء ضمير الجنس”. “شعرنا أن” الأمر “سينقل شيئًا غير شخصي ، وبينما لا نريد أن يُنظر إلى كورتانا على أنها إنسان ، لا نريدها أن تكون غير شخصية أو تشعر بأنها غير مألوفة أيضًا”.

ينظر الحضري (الأمم المتحدة) إلى “الذكاء الاصطناعي كمساحة مستقبلية” / بيتينا زيرزا

يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يغير البيئة التي نعيش فيها. تواجه المدن صعود UI (الذكاء الحضري). يمكن لأجهزة الاستشعار الدقيقة والإلكترونيات المحمولة باليد جمع كميات كبيرة من المعلومات. أجهزة الاستشعار المحمولة ، المشار إليها باسم “التكنولوجيا الحضرية” ، تسمح للسيارات والحافلات والدراجات وحتى المواطنين بجمع المعلومات حول جودة الهواء والتلوث الضوضائي والبنية التحتية الحضرية بشكل عام. على سبيل المثال ، يمكن التقاط بيانات الضوضاء وأرشفتها وإتاحتها. في محاولة للمساهمة في الحد من الضوضاء في المناطق الحضرية ، سيتمكن المواطنون من قياس المشاهد الصوتية الحضرية ، ويمكن للمخططين الحضريين ومجالس المدن التفاعل مع البيانات. كيف ستتغير حياتنا فكريًا وجسديًا وعاطفيًا مع انتقال “إنترنت الأشياء” إلى بيئات حضرية؟ كيف تتقاطع التكنولوجيا مع المجتمع؟

الأحياء الحيوية خارج Digitial / Vicente Guallart

بفضل تطور العالم الرقمي ، يمكن أن تكون المدن جزءًا من التاريخ الطبيعي. هذا هو التحدي الكبير الذي نواجهه خلال العقود القليلة القادمة ، فالثورة الرقمية يجب أن تسمح لنا بتعزيز عالم متقدم وبيئي وإنساني. لم يكن الهدف الرقمي أبدًا – بل كان وسيلة لإعادة اختراع العالم. لكن أي نوع من العالم؟

في كثير من الحالات ، تسمح لنا التقنية الرقمية بمواصلة القيام بكل ما اخترعناه مع الثورة الصناعية بطريقة أكثر كفاءة. هذا هو السبب في تفاقم العديد من المشاكل التي نشأت مع الحياة الصناعية مع إدخال التقنيات الرقمية الجديدة. مدننا لا تزال آلات تستورد البضائع وتولد النفايات. نحن نستورد الهيدروكربونات المستخرجة من باطن الأرض لصناعة البلاستيك أو الوقود ، مما يسمح لنا بالاستهلاك أو التحرك بشكل فعال أثناء تلويث البيئة. تستقبل المدن أيضًا الملايين من الحاويات المليئة بالمنتجات التي تتحرك حول العالم ، وحيث ننتج نفايات تولد جبالًا من القمامة.

الذي عيون في الشارع / ليو جيان

قد نتخيل أنه في يوم من الأيام ، عندما كانت المدينة مليئة بأجهزة الاستشعار لإعطائها القدرة على المشاهدة والسمع ، يمكن جمع البيانات وتحليلها قدر الإمكان لجعل المدينة تعمل بكفاءة أكبر. ستتم إدارة الأماكن العامة بشكل أفضل لتجنب أي جريمة وجريمة ، ويتم مراقبة تدفقات حركة المرور بشكل أفضل لتجنب أي ازدحام مروري أو حادث مروري ، وسيتم توزيع الخدمات العامة بشكل متساوٍ لتحقيق العدالة الاجتماعية في الفضاء ، واستخدام المناطق بشكل أكثر منطقية أو تخصيصها لتحقيقها قيمة الأرض عالية قدر الإمكان ، وهلم جرا. ستعمل المدينة كآلة عملاقة ذات كفاءة عالية وعقلانية من شأنها أن تعامل الجميع وكل شيء في المدينة كعنصر على الآلة العملاقة ، تحت الإشراف وبما يتماشى مع قيم “العيون والأذنين الخفية”. لكن ، المدينة ليست آلة ، إنها كائن حي يتكون أولاً من العديد من الرجال الذين غالبًا ما يختلفون عن بعضهم البعض ، ثم البيئة المادية التي يخلقونها ويشكلونها بطريقة جماعية. قبل ظهور المدينة المليئة بأجهزة الاستشعار ، يحتاج الإنسان أولاً إلى وضع مجموعة كاملة من اللوائح بشأن استخدام أجهزة الاستشعار والبيانات التي يجمعونها للتعامل مع قضايا الخصوصية والتنوع.

كيف يتغير التصميم المعماري عندما تصبح المدينة مجهزة “بأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي”؟ / أليساندرو أرماندو ، جيوفاني دوربيانو

في كتابه “المنعطف الرقمي الثاني” ، يقدم ماريو كاربو تعريفًا واضحًا للفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء “البشري”. من خلال شعار “البحث ، لا تفرز” ، يصف كيف تغيرت طريقتنا في استخدام البريد الإلكتروني بعد انتشار Gmail:

كنا نعتقد أن الفرز يوفر الوقت. فعلت؛ لكنها لم تعد كذلك ، لأن عمليات بحث Google (في هذه الحالة ، عمليات بحث Gmail) تعمل الآن بشكل أسرع وأفضل. لذا فإن التصنيف ، على الأقل في وضعه العملي والعملي – كأداة لاسترجاع المعلومات – أصبح الآن عديم الفائدة. وبالطبع ، لا تحتوي أجهزة الكمبيوتر على استفسارات حول معنى الحياة ، لذا فهي لا تحتاج إلى تصنيفات لفهم العالم ، سواء كما فعلنا أو فعلنا. [ماريو كاربو ، المنعطف الرقمي الثاني. Design Beyond Intelligence ، MIT Press ، Cambridge MA ، 2017 ، ص. 25]

الذكاء الآلي هو “بحث” لا نهائي بناء على طلب محدود: آلة Carpo ، التي تعلن عن الدوران الرقمي الثاني (أو الثورة؟) ، قادرة على العثور على إبرة في كومة قش – طالما طلب شخص ما البحث عن إبرة ، لأسباب لا تزال بشرية. لم تعد هناك حاجة إلى أرفف أو أدراج أو تصنيفات لتضييق مصطلحات البحث إلى مجموعات مترابطة بشكل متزايد (كما كان الحال مع “الفرز”). ستعثر الآلة على الإبرة أينما كانت ، في فوضى الفضاء الزائف اللانهائي لشبكة الويب العالمية ، أو بمعنى أعم ، “البيانات الكبيرة”. ستفعل ذلك في لحظة. وهنا يكمن ذكائها: يمكنها البحث عن إبرة في كومة قش زائفة (لانهائية) (البيانات الكبيرة) بسرعة عالية جدًا (Big Calcula).

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