6 خرافات عن ارتفاع ضغط الدم… متى يكون “قاتل”

ورصد مركز “كليفلاند كلينك” الصحي الأمريكي أبرز تلك الخرافات التي يتم تداولها عن ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما ذكره الباحث الأمريكي لوكي لافين.

وجاءت على النحو التالي:

1- دوما ما يرتبط ضغط الدم مع معدل ضربات القلب:

لا يعني بالضرورة ارتفاع ضغط الدم ارتفاع معدل ضربات القلب، وقد يحدث في بعض الحالات النادرة.

وقال لافين: “مثلا إذا كانت تعاني من الجفاف أو النزيف أو التهاب شديد، ستجد أن ضغط الدم ينخفض ومعدل ضربات القلب يزداد بوتيرة سريعة”.

2- عندما يكون الشخص طبيعيا يكون ضغط دمه ومعدل ضربات قلبه “واحد”:

بالعكس تماما، دوما ما يختلف قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لكن هناك خط في القياس بين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يختلف من شخص لآخر، لذلك ينبغي عليك أن تعرف الخط الخاص بك وتضبطه مع طبيبك، وعند اختلال هذا الخط تبدأ في استشارته.

3- انخفاض النبض أو ضغط الدم دوما ما يشير إلى وجود مشكلة:

لا يمكن أن تقاس صحة الشخص بتلك الطريقة، بل يتم قياسه بشعور الشخص، فإذا كان الشخص يشعر بالوهن والضعف مع انخفاض ضغط دمه أو معدل ضربات قلبه، فهذا يشير إلى وجود خطر، أما التركيز مع الأرقام فليس له أي نفع.

