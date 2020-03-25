6 إصابات جديدة بكورونا في رصافة بغداد

( المستقلة)… أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي يوم الأربعاء تسجيل 6 اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي في جانب الرصافة الى 67 إصابة.

وقال الساعدي في بيان له تلقته ( المستقلة)… إن “صحة الرصافة سجلت 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا الحالة، الاولى هي لرجل بعمر 70 سنة من اهالي مدينة الصدر قطاع 42 يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ونحول عام راجع مستشفى الامام علي وبعد اجراءات الفحوصات المختبرية تبين اصابته بفيروس كورونا”.

واضاف ان “الحالة الثانية هي لامرأة بعمر 55 سنة من اهالي مدينة الصدر قطاع 57 وليس لديها تاريخ سفر راجعت مستشفى الامام علي وتعاني من ضيق في التنفس وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين اصابتها بفيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “الحالة الثالثة هي لرجل بعمر 43 سنة من اهالي مدينة الصدر قطاع 41 وليس بلديه تاريخ سفر راجع مستشفى الشهيد الصدر ويعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق بالتنفس وبعد اجراء الفحوصات ظهرت النتائج موجبه تؤكد اصابته بفيروس كورونا”.

وأردف ان “الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 33 سنة من اهالي مدينة الصدر قطاع 45 راجع مستشفى الصدر ويعاني من نحول عام وبعد اجراء الفحوصات تبين اصابته بفيروس كورونا فيما كانت الحالة الخامسة هي امرأة بعمر 75 ليس لديها تاريخ سفر قطاع 42 راجعت مستشفى الامام علي وبعد اجراء الفحوصات تبين اصابتها بالفيروس”.

وتابع الساعدي ان “الحالة السادسة هي لرجل بعمر 62 سنة من اهالي منطقة البلديات بدت عليه اعراض الفيروس وبعد مراجعة مستشفى الشيخ زايد جاءت النتائج موجبة تؤكد اصابته بالفيروس”، لافتا الى ان “الحالات الست نقلت جميعها الى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج”.

وافاد الساعدي ان “العدد التراكمي للإصابات الموجبة بجانب الرصافة اصبح 67 اصابة اكتسب منهم 13 حالة الشفاء فيما توفي اثنان ليصبح العدد المتبقي والذي يتلقى العلاج بابن الخطيب 52 حالة”.( النهاية)