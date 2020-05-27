6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في كربلاء ضمنهم زوج وزوجته 

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل ( 6 ) إصابات جديدة ومؤكدة مختبريا بفايروس كورونا ضمنهم زوج وزوجته .

وذكر مدير اعلام الصحة سليم كاظم  في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحالات المشار اليها في البيان الوزاري كانت لمصابين ( 3 ذكور و3 إناث ) ومن سكنة مناطق متفرقة من المحافظة وبواقع حالات ملامسة لإصابة موجبة سابقا  “.

وقال إن “من بين المصابين الستة  ( 3 ) حالات ، الاولى  لمواطن من أهالي كربلاء يعمل في بغداد وعائد من ثلاثة ايام  ، والثانية لزوج وزوجته “.

واضاف إن “المصابين الستة ، خمسة منهم راجعوا مدينة الامام الحسين الطبية ، والاصابة السادسة تم اكتشافها من خلال الرصد الوبائي  “.

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