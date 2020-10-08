500 صحفي و100 وسيلة اعلامية نقلت شعائر زيارة اربعينية الامام الحسين

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن قسم الاعلام في العتبة الحسينية ، اليوم الخميس، عن مشاركة ( 500 ) صحفي من ( 100 ) وسيلة إعلامية مختلفة لنقل وقائع زيارة الاربعين في كربلاء ، مؤكدا إن هذه الزيارة افتقدت الى الصحفيين الاجانب بسبب الظروف التي فرضتها جائحة .

وقال رئيس القسم علي شبر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “أكثر من ( ٥٠٠ ) صحفي يعملون في اكثر من ( ١٠٠ ) وسيلة اعلامية توزعت بين الفضائيات والإذاعات والوكالات شاركوا في نقل مجريات زيارة الاربعين المليونية في كربلاء “.

وأوضح شبر إن “صحن العقيلة زينب احتضن ( ١٦ ) عجلة للنقل الخارجي، فيما وفرت العتبة الحسينية خدمة الإنترنت للصحفيين بالقرب من عجلات النقل الخارجي (SNG) لمساعدتهم في رفع المواد الإعلامية لمؤسساتهم “.