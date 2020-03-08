50 تريليون دينار عجز الموازنة بالعراق

المستقلة /أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية، مظهر صالح، أن نسبة العجز في الموازنة بلغ خمسين تريليون دينار، ولا يوجد ما يعوض ذلك سوى الاستدانة.

وقال صالح في بيان تابعته المستقلة إن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية تحتاج لتضحيات، داعيا مجلس النواب إلى إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم التي رتبت تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير.

وأضاف أن العجز تجاوز خمسين تريليون دينار ولا يوجد ما يعوض ذلك سوى الاستدانة في بلاد لا تتحمل ديوناً أخرى.

وحذر أنه في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى، فسيكون الاعتماد على حجم الإيرادات فقط