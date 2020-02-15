5 نصائح من الصحة السعودية لتجنب فيروس كورونا

المستقلة / نشرت وزارة الصحة السعودية خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين إلى الخارج، والوقاية من الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس كورونا الجديد المُسمى علميًا بـ Covid-19.

وشددت الصحة على أنه يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من حالته الصحية، موصية باتباع الإرشادات التالية:

1- تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال.

2- الحرص على غسل الأيدي باستمرار.

3- تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي.

4- الحرص على تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع.

5- طهي الأكل بشكل جيد وخاصة اللحوم والبيض.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم الجمعة في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى تأكيد 60368 حالة من حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، منها 59804 حالات في الصين، وكانت مدينة ووهان مركز تفشي المرض وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه من المحتمل أن يكون الفيروس من مصدر حيواني والأرجح من الوطاويط.