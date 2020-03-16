5 نصائح لفقدان الوزن ليست على بالك

المستقلة /لا تخلو شبكة الإنترنت من النصائح المتعلقة بفقدان الوزن، ولكن بعضها غير فعّال أو مضلل أو مضر بالصحة.

وإليك 5 نصائح لفقدان الوزن من المرجح أنك تتجاهلها، بحسب موقع “هيلث لاين”.

تناول الإفطار حتى لو لم تشعر بالجوع

يساعد تناول وجبة الإفطار على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم بعد النوم طوال الليل، في حين يتجاهل البعض القيام بذلك حال عدم الشعور بالجوع، وفي حال أن كنت جائعا فتأكد من تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين.

عدم الوقوف على الميزان يوميا

تشير الأبحاث إلى أن الوقوف على الميزان يوميا لقياس الوزن، من الممكن أن يحفّز بعض الأشخاص على إنقاص وزنهم، لكن هذه الاستراتيجية ليست مفيدة للجميع، إذ يتعرض البعض لاضطرابات الطام ويواجه مشاعر سيئة عندما يصدموا من عدم ظهور فارق كبير في صباح اليوم التالي.

الدهون الصحية

ليست كل الدهون ضارة بالصحة، فعلى سبيل المثال، يحتوي جوز الهند والأفوكادو والمكسرات على دهون صحية تساعد على خسارة الوزن وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.

تناول الطعام كل ساعتين

يُنصح بتناول الطعام على هيئة وجبات صغيرة كل 2-3 ساعات، من أجل الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي بالجسم، والحصول على سعرات حرارية أقل من خلال عدم الشعور بالجوع، مع الحرص على زيادة الخضروات والفواكه الطازجة على مدار اليوم.

التركيز على السعرات الحرارية

كذلك يُنصح بحساب عدد السعرات الحرارية خلال اليوم، فعلى سبيل المثال، إن كان 100 غرام من المقرمشات المقلية يحتوي على 100 سعر حراري، فيفضل تناول الفاكهة للحصول على السعرات نفسها، فضلا عن البروتينات التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء.