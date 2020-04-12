5 نصائح لتتجنب طبيب الاسنان خلال العزل

المستقلة /حذّرت السلطات الصحية في العديد من دول العالم من زيارة طبيب الأسنان لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا.

ومع هذه التحذيرات، تبرز أهمية العناية بالأسنان في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. لذلك نقدم مجموعة من النصائح التي تبقيك بعيداً عن طبيب الأسنان، بحسب صحيفة ستاندرد البريطانية:

1- تنظيف الأسنان مرتين في اليوم

نظف بالفرشاة قبل الإفطار وقبل النوم، واستخدم فرشاة أسنان صغيرة ناعمة لتنظيف أطراف أسنانك السفلية ولثتك، ومن الضروري أيضاً استخدام الخيط لإزالة الأوساخ وبقايا الطعام من بين الأسنان.

2- استخدم معجون أسنان بالفلورايد

الآن ليس الوقت المناسب للتبديل إلى معجون أسنان “عشبي” أو خالٍ من الفلورايد. ومن الأفضل استخدام الفلورايد موضعياً على الأسنان لجعلها أقوى وأكثر مقاومة للتسوس، فهي المادة الوحيدة التي يمكن أن تساعد على منع تسوس الأسنان المبكر.

3- تجنب الوجبات الخفيفة والأطعمة السكرية

تم تصميم أسناننا للتعامل مع الحمض ثلاث مرات في اليوم على الأكثر (أوقات الوجبات الرئيسية). وفي كثير من الأحيان، نخاطر بتسوس أسناننا من خلال تناول الفواكه وعصائر الفاكهة والأطعمة السكرية، وينصح الخبراء بتناول هذه الأطعمة خلال أوقات الوجبات (أو 40 دقيقة قبل أو بعد الوجبة)، أو اختر وجبات خفيفة خالية من السكر بدلاً من ذلك، مثل الأجبان أو الخضروات.

4- استخدم الماء والملح أو بيروكسيد الهيدروجين

غسول الفم ليس بديلاً للفرشاة، ولكنه يمكن أن يكون مطهراً مفيداً، خاصة أثناء انتشار الوباء، وأظهرت الدراسات أن المضمضة بالماء والملح، أو استخدام غسول الفم الحاوي على بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يقتل الفيروسات مثل فيروس كوفيد-19.

5- مسكنات الألم

من الضروري توفر المسكنات مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين للتخلص من الشعور بألم الأسنان في الحالات الضرورية، ويمكن أيضاً الحصول على الحشوات المؤقتة للأسنان من الصيدليات عند الحاجة إليها.