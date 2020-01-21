5 نصائح لاختيار الجينز المناسب لإخفاء البطن

المستقلة / يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء بنطلون جينز، لأسباب مختلفة منه إنه عملى، ولكنه قد يشعر البعض بالإحراج عند بروز البطن أثناء ارتداء البنطلون، لذلك يحاول بكل الطرق اخفاء “الكرش” أمام الأصدقاء وزملاء العمل، ولعلاج هذه المشكلة، نتعرف فى التقرير على حيل مختلفة لإخفاء البطن أثناء ارتداء الجينز، وفقاً لما ذكره موقع (اليوم السابع).

حيل مختلفة لإخفاء دهون البطن أثناء ارتداء الجينز

– يجب ارتداء بنطلون المناسب من حيث المقاس ويساعد على الشعور بالراحة والدفء، وتجنب ارتداء البنطلون الضيق أو الفضفاض، لأنه يجعل البطن تبدو أكبر حجماً .

– يفضل اختيار جينز داكن اللون كالأزرق الداكن أو الأسود، لأنه لا يلفت الانتباه إلى البطن، وتجنب اختيار الجينز الأبيض أو الفاتح لأنه يلفت الانتباه إلى دهون البطن.

– يفضل اختيار بنطلون جينز بخصر متوسط الارتفاع أو بخصر عال (هاى ويست)، لأن بنطلون الجينز منتصف الارتفاع يساعد على تغطية دهون البطن، وتجنب ارتداء الجينز منخفض الارتفاع، لأنه قد ينخفض أكثر أثناء ارتدائه، مما يؤدى إلى بروز البطن والشعور بالإحراج.

– التأكد من اختيار بنطلون جينز ثابت حول الخصر، للشعور بالراحة وتجنب البنطلون الفضفاض جهة الخصر.

– يفضل اختيار بنطلون الجينز الذي ينتهي عند الكاحل للحصول على الطول المناسب، وللتأكد من ذلك ينصح بارتداء مختلف المقاسات أثناء شراء البنطلون من المتجر، ومع التأكد من عدم تغطية البنطلون للكاحل، وتجنب بنطلون الجينز القصير للغاية لأنه يجعلك تبدين أقصر.