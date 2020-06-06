5 نصائح ذهبية للحفاظ على اللياقة البدنية

يمكن أن يساعدك اتباع نصائح التغذية الجيدة والنشاط البدني المنتظم في الحفاظ على اللياقة البدنية وتعزيز طاقتك ومزاجك، وتعزيز الصحة العامة.

فوفقا لموقع “تايمز ناو نيوز، فإن اختيار نمط الحياة “الذكي” يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة.

فيما يلي خمس نصائح بسيطة يمكنك القيام بها كل يوم للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على اللياقة البدنية، إذ تساعك على تجنب اكتساب دهون البطن غير الصحية وتحقيق فقدان دائم للوزن:

التغذية الجيدة: اتباع النظام الغذائي الصحي والمتوازن يساعد على إنقاص الوزن وتجنب الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان وما إلى ذلك.

ويوصى بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة وغير المعالجة كل يوم بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والبقوليات لضمان حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة الضرورية.

الترطيب المناسب: شرب الكثير من الماء أمر مهم لصحة جيدة، سيساعدك ذلك على بقاء الجسم رطباً ويسهم في فقدان الوزن ونضارة البشرة، وتعزيز صحة القلب أيضاً.

تجنب الوجبات السريعة: تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر والدهون والملح لتقليل خطر زيادة الوزن والسمنة، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب أيضاً.

التمرين المنتظم: يجب على جميع الأشخاص المواظبة على ممارسة الرياضة وبمقدار 30 دقيقة يومياً ولخمسة أيام في الأسبوع على الأقل للتحكم في الوزن وتحسين صحة القلب.

ويجب تجنب الجلوس أو التراخي طوال الوقت، حاول التحرك لمدة 3-5 دقائق كل 20 دقيقة أو المشي أو التمدد لتقليل الضغط على العضلات وتخفيف أي شكل من أشكال التوتر، وسيساعد ذلك أيضاً على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

التحكم في الإجهاد: إحدى طرق التحكم في الإجهاد هي ممارسة اليوغا والتأمل بشكل منتظم. خصص بضع دقائق كل يوم لتحقيق الاسترخاء والراحة للجسم، إذ أن العناية بصحتك العقلية هي بنفس أهمية العناية بصحتك الجسدية، لحياة أطول وأكثر صحة وأكثر لياقة بدنية.