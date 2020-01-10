5 نصائح تجنبك الشعور بآلام الحلق صباحا

المستقلة / كثيرًا ما يعاني بعض الأشخاص في فصل الشتاء، من آلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ولكن سرعان ما يختفي بعد مرور بضعة ساعات، ليتجدد مرة أخرى في صباح اليوم التالي.

ومن المعروف أن آلام الحلق، عادةً ما تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا، ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون السبب وراء الإصابة بهذه المشكلة المزعجة.

في التقرير التالي، يستعرض “الكونسلتو”، أسباب الشعور بآلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ونصائح للتغلب عليها، وفقًا لموقع “Health”.

أعراض آلام الحلققبل التطرق للحديث عن العوامل المؤدية لهذه المشكلة، هناك بعض الأعراض التي تؤرق المصابين بآلام الحلق، وأبرزها:

– صعوبة في البلع.

– آلام الأذن.

– تراكم البلغم في الحلق والصدر.

– انسداد الأنف.

اقرأ أيضًا: آلام الحلق شائعة في الشتاء.. هل خل التفاح علاج فعال؟أسباب آلام الحلق التنفس من الفمالتنفس من الفم أثناء النوم، حيلة يلجأ إليها الأشخاص الذين لا يستطيعون التنفس بصورة طبيعية عن طريق الأنف، وذلك لعدة أسباب، أبرزها انسداد الأنف أو تضخم اللحمية أو وجود عيب خلقي في الأنف.

ومع تكرار دخول الهواء البارد المحمل بالبكتيريا والفيروسات من الفم والأنف، يصبح الحلق أكثر عرضة للالتهابات، كما تتراجع قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروسات، فيصبح الشخص على مشارف الإصابة نزلات البرد والإنفلونزا في أي وقت.

جفاف الفميعاني البعض من جفاف بالفم، وذلك للعديد من الأسباب، مثل الإصابة بالسكري أو تناول بعض الأدوية أو الإفراط في المشروبات المنبهة المدرة للبول.

وإذا لم يتم السيطرة على جفاف الفم، بتناول كميات وفيرة من المياه قبل النوم أو الحرص على مضغ العلكة الخالية من السكر لتنشيط الغدد اللعابية لإفراز المزيد من اللعاب اللازم لترطيب الفم، يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بآلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم، ولكن سرعان ما تختفي عند تناول وجبة الإفطار.

قد يهمك: تعاني من جفاف الفم عند الاستيقاظ؟.. إليك الأسباب وطرق الوقايةالأدويةيعاني بعض الأشخاص من آلام الحلق، بسبب تناول عدد من الأدوية التي تسبب جفاف وتهيج الحلق، مثل “مضادات الاكتئاب، وموانع الحمل، وأدوية الصرع، والعلاج الكيماوي”، فإذا إحداها

حساسية الجيوب الأنفيةمرضى حساسية جيوب الأنفية، من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بآلام الحلق عند الاستيقاظ من النوم في فصل الشتاء، لأن الهواء البارد الذي يصل إلى الأنف عند التنفس، يتسبب في تهيج الممرات الأنفية والأغشية المبطنة للأنف، ما يؤدي إلى انسداد الأنف، وبالتالي سوف يضطرون إلى التنفس عن طريق الفم أثناء النوم.

نصائح للتغلب على آلام الحلق 1- الإكثار من تناول المشروبات الدافئة قبل الخلود إلى النوم.

2- تناول كميات وفيرة في المياه يوميًا، خاصةً قبل النوم، للقضاء على مشكلة جفاف الفم.

3- تنظيف الأنف قبل الذهاب للنوم، لحمايتها من الانسداد.

4- يجب على مرضى الجيوب الأنفية المواظبة على تناول الأدوية المضادة للحساسية قبل الخلود إلى النوم، لتجنب الشعور بآلام الحلق عند الاستيقاظ.

5- عدم التعرض للهواء البارد قدر المستطاع، وغلق النوافذ أثناء النوم.