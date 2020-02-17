5 نجوم فضلوا المنتخبات العربية على الإغراءات الأوروبية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تزخر الملاعب الأوروبية في الوقت الحالي بالعديد من المواهب والنجوم العرب.

وكما اختار عدة لاعبين عرب تمثيل منتخبات أوروبية، فضّل غيرهم اللعب لمنتخبات بلادهم العربية، وتستعرض «المستقلة» في السطور التالية أبرز 5 منهم.

رياض محرز

ولد محرز في فرنسا لأب جزائري وأم من أصل جزائري ومغربي، وكان بإمكانه تمثيل منتخب فرنسا، نظرا لحمله جنسية الدولة الأوروبية، وإقامته هناك طوال حياته تقريبا.

ولم يشارك جناح مانشستر سيتي الإنجليزي مع أي منتخب للناشئين، حيث بدأ مسيرته الدولية عام 2014 مع منتخب الجزائر الأول.

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وخاض محرز (28 عاما) 57 مباراة حتى الآن مع منتخب بلاده، سجل خلالها 15 هدفا، وقاده للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا «مصر 2019» في الصيف الماضي.

حكيم زياش

صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي ولد في هولندا لأبوين مغربيين، ولعب لمنتخبات الشباب والناشئين في البلد الأوروبي، كما تم استدعاءه لتمثيل منتخب «الطواحين» الأول في 2015، في عدة مباريات ودية

وفي سبتمبر/أيلول 2015 استقر زياش صاحب الـ26 عاما على تمثيل منتخب المغرب الأول، وشارك مع «أسود الأطلس» منذ ذلك الحين في 32 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا.

مروان “مانويل” دا كوستا

يحمل مدافع طرابزون سبور التركي 3 جنسيات هي الفرنسية والبرتغالية والمغربية، حيث ولد في فرنسا لأب برتغالي وأم مغربية.

في صغره فضّل دا كوستا اللعب لمنتخبات البرتغال للناشئين، وذلك بين عامي 2006 و2008، إلا أنه فضّل الانضمام لمنتخب المغرب الأول في 2014، حيث لعب معه 31 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

وهبي الخزري

ولد صانع الألعاب التونسي في فرنسا، وقضى أغلب مسيرته في الدوري الفرنسي، باستثناء فترة قصيرة قضاها مع سندرلاند الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى سانت إيتيان، ناديه الحالي، في 2018.

بدأ الخزري (29 عاما) مسيرته الدولية مع منتخب تونس للناشئين تحت 20 عاما، قبل أن ينضم لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما 2012، لكن سرعان ما عاد لبلده الأم، حيث يمثل منتخب «نسور قرطاج» منذ 2013 حتى الآن.

عدلان قديورة

ولد قديورة، لاعب وسط الغرافة القطري، في فرنسا لأب جزائري وأم إسبانية، كانت لاعبة سابقة في منتخب كرة السلة للسيدات في الإسباني.

النجم الجزائري صاحب الـ34 عاما لم يشارك مع فرنسا أو الجزائر في مرحلة الناشئين، وانضم لمنتخب «محاربي الصحراء» في 2010.

وشارك قديورة في 55 مباراة مع منتخب الجزائر، سجل خلالها هدفين، وحقق معه لقب كأس الأمم الأفريقية العام الماضي.