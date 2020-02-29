5 معلومات عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء الأحد المقبل، في مباراة الكلاسيكو بالجولة 26 من الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية 5 معلومات تاريخية عن مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

أصل الكلمة:

كلمة كلاسيكو في الأصل تشير للقاءات الفريقين في الدوري الإسباني فقط منذ انطلاقه في عام 1928، وبعد مرور عدة سنوات تم تعميمها لتشمل المواجهات بين القطبين في كل المسابقات.

يذكر أن مباريات ريال مدريد مع أتليتك بلباو يطلق عليها الكلاسيكو القديم، نظرا للندية بين الفريقين في السنوات الأولى من القرن الماضي، إلا أنها لا تحظى حاليا بنفس زخم مباريات الريال مع البارسا.

تعادل سلبي نادر:

ريال مدريد واجه برشلونة في 276 مباراة رسمية وودية، لكن 10 مباريات فقط لم تشهد تسجيل أهداف.

الجدير بالذكر أن آخر كلاسيكو انتهى بالتعادل السلبي كان اللقاء السابق بين الغريمين، بالجولة العاشرة من الليجا على ملعب كامب نو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

خماسية البارسا:

أطلقت الصحافة الإسبانية مصطلح «لا مانيتا» أو «اليد الصغيرة» للإشارة إلى فوز برشلونة بنتيجة 5-0 في كلاسيكو نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بالجولة 31 من موسم 2010-2011 في الليجا.

الممر الشرفي:

في حال حسم أحد الفريقين لقب الدوري قبل الكلاسيكو يقوم غريمه بعمل ممر شرفي تكريما له، وهو ما حدث في 3 مناسبات، بواقع مرتين من برشلونة للبطل ريال مدريد، في عامي 1988 و2008، ومرة من الريال للبارسا بعد حسمه اللقب عام 1991.

فترة للنسيان لبرشلونة:

برشلونة لم يحقق أي فوز في الكلاسيكو بالدوري على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد طوال عِقد الخمسينات من القرن الماضي.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد في المركز الثاني.