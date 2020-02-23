5 معارك يتوقع ريال مدريد خوضها دون هازارد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض نجمه البلجيكي إيدين هازارد لإصابة في الكاحل، وسط شكوك حول غيابه لفترة ليست بالقصيرة.

إصابة جديدة:

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن هازارد تعرض للإصابة في المباراة التي خسرها الفريق المدريدي 0-1 أمام ليفانتي، مساء أمس السبت، في الجولة 25 من الدوري الإسباني، دون الكشف عن مدة غيابه.

في المقابل أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن هازارد سيغيب عن الريال لمدة قد تصل إلى شهرين، بعد تجدد الإصابة التي عانى منها في وقت سابق، وأبعدته عن الملاعب لـ3 أشهر تقريبا بين نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفبراير/شباط الحالي.

5 مباريات حاسمة:

وفي حال تأكد غياب هازارد (29 عاما) عن ريال مدريد لمدة شهرين، سيكون من المتوقع غيابه عن فريق المدرب المدريدي في المباريات الـ10 المقبلة، ومن ضمنها 5 مباريات حاسمة ومصيرية.

المواجهة المقبلة لريال مدريد ستكون أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء القادم بملعب سانتياجو برنابيو.

وبعد موقعة السيتي الأوروبية سيصطدم ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالجولة 26 من الدوري الإسباني يوم 1 مارس/أذار المقبل في البرنابيو، في مباراة ستحدد بشكل كبير مصير لقب الليجا هذا الموسم.

ويحتل الريال وصافة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر الترتيب.

وفي 17 مارس/أذار يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة الإياب بدور الـ16 لدوري الأبطال، قبل أن يستضيف فالنسيا في 22 من الشهر ذاته بالجولة 29 من الدوري الإسباني، ثم يسافر لملاقاة مضيفه ريال سوسيداد في الجولة 30 من الليجا، يوم 5 أبريل/نيسان.

ماذا قدم هازارد؟:

هازارد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، في صفقة عوّل عليها الجماهير المدريدية لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وشارك هازارد في 15 مباراة مع الفريق الملكي سجل خلالها هدفا وصنع 5 أهداف، فيما غاب عن 21 مباراة.