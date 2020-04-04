5 قواعد لأسعد شعوب العالم بالعزل

المستقلة /تتصدر فنلندا تصنيف الدول الأسعد في العالم منذ سنوات. ونجح الفنلنديون عبر السنوات في التعايش مع كل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمناخية.

وبينما يمرّ العالم بحالة من العزل الصحي نتيجة وباء فيروس كورونا الجديد، وما يرافقها من خوف وانزعاج واكتئاب، تقترح صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الاستفادة من خمس قواعد فنلندية للحفاظ على السعادة أثناء العزل الصحي.

فلسفة kalsarikänni

تقوم الفكرة على أخذ الإنسان بعض الوقت للاختلاء بنفسه من دون الشعور بالذنب، ومن دون التخطيط لأي شيء. تقترح هذه الفلسفة الاسترخاء في البيت مع مشروب مريح ووجبات خفيفة حلوة أو مالحة وفيلم جيد، وقطع الاتصال تماماً مع العالم الخارجي.

القراءة

للقراءة قائمة طويلة من الإيجابيات، من تحفيز الدماغ إلى المساعدة على النوم بشكل أفضل، مروراً بتقليل الإجهاد والضغط والتوتر وخطر الإصابة بالأمراض العصبية. وتشير الأرقام إلى أنّ الفنلنديين يقرأون بنهم، وهو ما يحفّزهم على السعادة. إذ يبلغ عدد السكّان 5.5 ملايين نسمة ويقترضون 68 مليون كتاب كل عام.

الحلوى

يدمن الفنلنديون شرب القهوة مع مخبوزات حلوة تتضمن القرفة والهيل. وقت ممتع يتطلب إعداد حلوى لذيذة بمكونات قليلة.

فلسفة sisu

كلمة تصعب ترجمتها إلى لغة أخرى تجمع مفاهيم الشجاعة والمرونة والمثابرة، وهي أحد أسرار السعادة الفنلندية. إنها قوة جوهرية تسمح للسكان بمواجهة تقلبات الحياة ووضع مسافة مع المواقف غير المرغوب فيها، مثل العزل.

وأحد أفضل الأمثلة على ذلك عملية الغوص في حمام مائي مثلج أو بحيرة متجمدة. يؤدي هذا إلى تسارع الدورة الدموية، فيسخن الجسم ثم تتدفق هرمونات السيروتونين والدوبامين، مما يؤدي إلى تقليل التوتر.

ولإعادة إنتاج هذا الإحساس في منزلكم، أنهوا حمامكم الصباحي برذاذ الماء المثلج لما بين دقيقة ودقيقتين. تأثيره التنشيطي مضمون ليوم كامل، تقول الصحيفة.

الثقافة والفن

يوجد ما يقرب من 300 متحف في فنلندا، 55 منها متاحف تضم قطعاً فنية. المشهد المعاصر غني للغاية في البلاد بفضل ديناميكية صالات العرض التقليدية والافتراضية.