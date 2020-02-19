5 فرق بسجل نظيف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

(المستقلة) – تسببت خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-2 أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتقليص عدد الفرق التي لم تتعرض لأي هزيمة هذا الموسم في البطولة إلى 5 فقط.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية الفرق الـ5 التي حافظت على سجلها خاليا من أي هزيمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونيخ:

الفريق الألماني لعب 6 مباريات في دور المجموعات من النسخة الحالية فاز فيها جميعا، ولم يتعادل أو يخسر، وسجل 24 هدفا واستقبل 5 فقط.

بايرن تصدر المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وتأهل لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في دور الـ16.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي يوم 25 فبراير/شباط الحالي، والإياب في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن يوم 18 مارس/أذار المقبل.

يوفنتوس:

الفريق الإيطالي تعثر مرة واحدة في دور المجموعات هذا الموسم، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة وسجل 12 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط.

اليوفي ضرب موعدا مع أولمبيك ليون الفرنسي في الدور ثمن النهائي بعدما صعد في صدارة المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الذهاب في فرنسا يوم 26 فبراير/شباط الحالي، والإياب في إيطاليا يوم 17 مارس/أذار المقبل.

مانشستر سيتي:

الفريق الإنجليزي فاز 4 مرات وتعادل مرتين في 6 مباريات خاضها بدور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، وسجل 16 هدفا واستقبل 4 أهداف.

اقرأ أيضا: أسامة رشيد.. نجم عراقي سبق «ميمي» إلى بلاد الرحالة

السيتي يحل ضيفا ثقيلا على ريال مدريد الإسباني يوم 26 فبراير/شباط الحالي في ذهاب دور الـ16، بينما تقام مباراة الإياب في إنجلترا يوم 17 مارس/أذار المقبل، وذلك بعدما صعد فريق المدرب بيب جوارديولا في صدارة المجموعة الثالثة.

برشلونة:

الفريق الإسباني فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين من أصل 6 لعبها في دور المجموعات هذا الموسم، وسجل 9 أهداف واستقبل 4.

البارسا صعد للدور الثاني في صدارة المجموعة السادسة، وضرب موعدا مع نابولي الإيطالي في ثمن النهائي.

نابولي:

فريق الجنوب الإيطالي هو الوحيد في هذه القائمة الذي حل وصيفا في مجموعته، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وسجل 11 هدفا واستقبل 4 أهداف، وجمع 12 نقطة احتل بها المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

ويستضيف نابولي نظيره برشلونة يوم 25 فبراير/شباط الحالي في ذهاب دور الـ16، فيما تقام مباراة الإياب يوم 18 مارس/أذار.