5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا

المستقلة /- يوصي أغلب الأطباء مع قرب موسم الشتاء بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية. إلا أن هناك مجموعة من التحذيرات يجب التعرف عليها قبل الحصول عليه، وهناك فئات يمنع عليهم الحصول عليه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

وأوضحت وزارة الصحة، في السعودية، إن هناك خمس فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية إلا بعد استشارة الطبيب.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يعطى لهم التطعيم إلا بعد استشارة الطبيب، بحسب موقع “عاجل” السعودي.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن أخذ تطعيم الإنفلونزا قد يجعل الإصابة خفيفة. في حالة التعرض للعدوى، ويقلل من دواعي التنويم في المستشفى بسبب مضاعفات الإنفلونزا.

وتابعت الوزارة أن الفئات الممنوعة من التطعيم إلا بعد استشارة الطبيب هي:

1- من لديهم حساسية شديدة من البيض.

2- من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق.

3- من ظهرت لديهم متلازمة “غيلان باري” في وقت سابق بعد أخذ التطعيم.

4- الأشخاص الذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة (يمكنهم أخذ التطعيم بعد أن تستقر لديهم درجة الحرارة).

5- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

وأوضحت الصحة، السعودية، أن التطعيم يعطى الأطفال من 6 أشهر إلى 8 سنوات. والذين لم يسبق أن أخذوا اللقاح من قبل جرعتين؛ بحيث تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين 4 أسابيع.