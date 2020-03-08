5 عوامل تؤدي إلى فشل زراعة الشعر

المستقلة /يلجأ الكثير من الرجال إلى زراعة الشعر كحل نهائي بعد الإصابة بالصلع وخسارة الجزء الأكبر من شعر الرأس.

إلا أن زراعة الشعر كغيرها من العمليات الجراحية معرضة للنجاح والفشل، وهناك عوامل تعزز من نجاحها، وأخرى تزيد من احتمالات فشلها.

وفيما يلي مجموعة من العوامل التي تتسبب بفشل زراعة الشعر، بحسب موقع ديركاجين الإلكتروني:

1- جراح غير متمرس

زراعة الشعر هي إجراء دقيق يتطلب مثابرة كبيرة، ويستغرق الكثير من الوقت والجهد لإتقان هذه المهارة. وفي بعض الحالات، يتم إجراء عملية زرع الشعر بواسطة جراح عديم الخبرة، ونتيجة لذلك لا يحدث الزرع بشكل صحيح مما يؤدي إلى فشل العملية بالكامل.

2- قلة العناية بعد الزرع

يزود الطبيب المعالج المريض بتعليمات ما بعد عملية الزرع، إضافة إلى معلومات شاملة بشأن العلاج بعد الجراحة الذي يجب الالتزام به بدقة في الأيام والأسابيع التالية. وقد يكون لخدش منطقة الزرع أو غسل الشعر بشكل غير صحيح تأثير سلبي على النتيجة النهائية. وفي بعض الأحيان قدد تحدث التهابات خطيرة بسبب سوء النظافة.

3- قد لا تكون مرشحاً مناسباً للعملية

قد تكون عملية زرع الشعر إجراءاً مذهلاً يغير حياة صاحبه، لكن تذكر أنه ليس كل شخص يكون مرشحاً جيداً لجراحة زراعة الشعر.

وقبل الجراحة، يعد الحصول على تاريخ طبي مفصل ومعلومات حول التاريخ الوراثي للمريض، وتوضيح مواضيع مثل مرحلة ما بعد الجراحة أمراً بالغ الأهمية.

وأثناء الفحص الطبي، يقوم الطبيب بإجراء العديد من الاختبارات والإجراءات الخاصة لتقييم مؤشرات مثل: الآثار المستقبلية لأنماط تساقط الشعر، وتصنيف تساقط شعرك وكذلك تشخيص الأسباب التي أدت إليه. إن فهم هذه العوامل التوجيهية سيحدد ما إذا كنت مرشحاً جيداً للخضوع لهذه العملية.

4- ضعف مصداقية عيادات زرع الشعر

كما هو الحال مع كل مهنة، لسوء الحظ، ليس كل الأشخاص الذين يعملون في المجال الطبي يتحلون دوماً بالنزاهة والصدق. لذلك يجب عليك التقصي والبحث لتقييم مصداقية عيادة زراعة الشعر التي تفكر في التعامل معها، فعيادة زراعة الشعر التي تهتم فقط بجني الأموال، لن تهتم كثيراً بصحتك ومتطلباتك. وحاول أن تطرح أكبر عدد من الأسئلة للتأكد من مصداقية العيادة والعاملين فيها، وتحرى عن تاريخها وابحث عن أشخاص سبق وتعاملوا معها واسألهم عن رأيهم فيها.

5- سوء الفهم

تعد جراحة زراعة الشعر المرحلة الأولى فقط من العملية، ثم تبدأ مرحلة الشفاء بعد العملية الجراحية، وهي عملية ممتدة على مدار فترة زمنية أطول. ويميل بعض الناس إلى الاستنتاج بسرعة، حيث يعتقدون أن زراعة الشعر لم تكن ناجحة قبل اكتمال العملية ودون إعطاء أي فرصة لنمو الشعر.

ويمكنك أن تتوقع النتائج المرئية لزراعة الشعر في غضون 12 شهراً أو أكثر، والرغبة في رؤية نتائج رائعة في أسرع وقت ممكن أمر طبيعي تماماً، لكن قبل هذا الإجراء، فإن استشارة طبيبك أو المستشار الطبي بشأن نتائج زراعة الشعر المتوقعة في الأشهر التالية سيساعد على تجنب أي سوء فهم.