5 عوامل تؤثر سلباً على خصوبة الرجل

المستقلة /تبلغ نسبة حالات مشاكل الخصوبة 15 بالمائة بين الأزواج حول العالم، وتبلغ حصة الرجل فيها بين 40 و50 بالمائة.

وتعتبر مشكلة ضعف الحيوانات المنوية وقلة عددها هي الأكثر شيوعاً.

وتلعب مجموعة من العوامل الحياتية دوراً في إنتاج الحيوانات المنوية وتعزيز أو تقليل فرص الخصوبة. إليك أهم هذه العوامل:

المنشّطات والمخدرات

بعض المنشطات التي يتم تناولها لتقوية وتنمية العضلات تؤثر سلباً على إنتاج الحيوانات المنوية. كذلك يؤثر الكوكايين والماريغوانا على جودة وعدد الحيوانات المنوية.

الكحول

يؤثر الكحول سلباً على خصوبة الرجل والمرأة، وهو يقلل إنتاج هرمون التوستيسترون، ما ينتج عنه تناقص عدد الحيوانات المنوية.

الوزن

البدانة والوزن الزائد من عوامل خفض عدد الحيوانات المنوية، والسبب عدم توازن الهرمونات الناتج عن زيادة الدهون.

التوتر المزمن

يؤدي استمرار التوتر لفترة طويلة إلى تغيرات هرمونية تؤثر على عدد الحيوانات المنوية

الجلوس

إذا كان عملك يتطلّب الجلوس طوال اليوم، ولا تقوم بأنشطة في أوقات اليوم الأخرى، ينعكس ذلك سلباً على قدرة الحيوانات المنوية على التخصيب، وعلى عددها أيضاً.