5 عناصر فعّالة لعلاج الكسل في العمل

المستقلة / يعتبر الشعور المزمن بالإجهاد والكسل والخمول من الأعراض التي تسبب لصاحبها العديد من المشكلات المتفاقمة بصورة مستمرة؛ حيث إنها تؤثر على قدرته على مواصلة العمل أو الدراسة أو تحمل مسؤوليته في أي موقع كان.

وقد يخجل البعض من أن يصرح بأن مشكلته هي مجرد الكسل خشية سخرية الآخرين منه فيضطر إلى اختلاق أسباب وأعذار وهمية تبرر إهماله في العمل أو غيابه عن الدراسة وتعطل أحواله، يقول الدكتور أيمن الدهشان استشاري التنمية الإدارية ويوضح سببا لذلك الأمر من خلال تلك العناصر:

العقل والجسد والروح

فإن كنت تشعرين بالكسل فقد يعود ذلك إلى طريقة في تناول الطعام وعدم توفير العناية الكافية لنفسك ولذلك استمعي إلى النصائح التالي:

1 – النوم:

ينبغي أن تحصلي على قدر كافٍ من النوم من 8 إلى عشر ساعات يومياً، ولا تميلي إلى السهر طوال ساعات الليل لأن عدم الانتظام في النوم والسهر يؤدي إلى انخفاض طاقة الجسم والميول إلى الكسل.

2 – اغسلي وجهك

عند الاستيقاظ من النوم مباشرة حيث إن ذلك سوف يساعدك على تخطي مرحلة الإرهاق وعدم القدرة على استيعاب الوقت والمهام التي عليك، فهذه من أهم الخطوات الأولى ويستحسن دائماً أن تكون بمياه باردة لتنعشك وتساعدك على نسيان النعاس.

3 – ممارسة الرياضة

بانتظام حيث إن ذلك يساعد على إنتاج الطاقة في الجسم بشكل طبيعي، كما يعزز من إفراز مادة الأندورفين التي تعمل على تحسين المزاج بشكل عام، وتجعلك أيضاً أكثر ميولاً للخروج والانطلاق وإنجاز شيء في هذا اليوم. قد تبدأ يومك بالصلاة «الفجر»، فهي تعتبر حركات منشطة للجسم.

4 – راقبي نظامك الغذائي

فإذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من الخضراوات والأطعمة الصحية فإن ذلك سوف يؤدي بالطبع إلى نقص طاقة الجسم، والابتعاد عن الوجبات السريعة والخفيفة الزائدة وتناول الوجبات الأساسية بانتظام يومياً.

5 – الحصول على المساعدة

إذا لم يكن سبب الكسل الذي تعانين منه هو أي من تلك الأسباب الأربعة التي تم ذكرها، أنت إذا في حاجة هنا لمراجعة الطبيب فقد يكون ذلك ناتجاً عن الاكتئاب أو عن بعض الاضطرابات النفسية وفي حاجة إلى التدخل الطبي.

تحسين المزاج

إن شعور الكسل يرتبط بصورة مباشرة بطبيعة حياتنا والطريقة التي نعيش بها، ولذلك فسوف نقدم لك الآن بعض الإرشادات التي تساعدك على تحسين مزاجك:

1 – قومي بترتيب وتنظيف المنزل

أو المكتب لأن ذلك يؤثر على عقلك بأن يخلصه من بعض الفوضى التي يشعر بها عقلك ومن ثم يكون لديه استعداد على العمل والإنتاج.

2 – ابدئي يومك مع حديث النفس الإيجابي

بأن تقولي مثلاً سوف أذهب للجري اليوم.

3 – استمعي إلى الموسيقى

الحيوية الإيجابية التي تحمسك وتساعدك على أن تكون نشيطة.

4 – تغيير البيئة المحيطة:

لأن ذلك يساعدك على أن تكوني أكثر نشاطاً وإيجابية حيث قد ترغبين في النظر إلى مساحات مختلفة عند أدائك لمهمة معينة.

5 – أحيطي نفسك بأشخاص منتجين:

لأنهم سوف يؤثرون بشكل كبير على 5 – الحصول على المساعدة

إذا لم يكن سبب الكسل الذي تعانين منه هو أي من تلك الأسباب الأربعة التي تم ذكرها، أنت إذا في حاجة هنا لمراجعة الطبيب فقد يكون ذلك ناتجاً عن الاكتئاب أو عن بعض الاضطرابات النفسية وفي حاجة إلى التدخل الطبي.

تحسين المزاج

إن شعور الكسل يرتبط بصورة مباشرة بطبيعة حياتنا والطريقة التي نعيش بها، ولذلك فسوف نقدم لك الآن بعض الإرشادات التي تساعدك على تحسين مزاجك:سلوكك.