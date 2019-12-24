قلة النوم

تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول يجب النوم لفترة ما بين 7 و8 ساعات ليلا.

المشروبات المحلاة

تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء.

الأطعمة قليلة الدسم

حذر خبراء التغذية الألمان من أن الأطعمة الموجود على عبواتها عبارة “قليل الدسم” عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

وينصحون باستبدال هذه الأطعمة بأخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والأسماك.

تجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية لها تأثير مضاد للالتهابات، وتساعد على تقليل الدهون في البطن وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.

الجلوس الطويل

يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط إنزيمات حرق الدهون.

ويوصى الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال المهام اليومية، مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات، وصعود السلم بدلا من المصعد الكهربائي.

الأكل متأخرا

عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل.

ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين، حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.