5 طرق يؤثر بها هاتفك سلباً على فقدان وزنك

المستقلة / مع انتشارها بشكل كبير في وقتنا الحاضر، واستخدامها على نطاق واسع في جميع الأماكن، أصبحت الهواتف الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن المعروف بأن استخدام الهواتف الذكية المفرط ينطوي على أضرار عديدة، وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

فيما يلي مجموعة من التأثيرات السلبية التي يتركها استخدام الهاتف الذكي على عملية تخفيض الوزن، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا: