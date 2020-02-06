5 شعوب لا تفتنها الساحرة المستديرة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تعد كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وتحظى باهتمام ومتابعة بالغين في أغلب دول العالم.

إلا أن كرة القدم لا تحظى بالشعبية نفسها في كل دول العالم، كما أن هناك عدة شعوب لا تعتبرها رياضتها المفضلة، تستعرضها «المستقلة» في السطور التالية.

أمريكا:

لا تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي قبلها رياضات مختلفة هي كرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول.

كذلك فإن كرة القدم التي يعرفها العالم أجمع لا تعرف في أمريكا بهذا الاسم، حيث يطلقون عليها اسم «Soccer» أو كرة القدم الأوروبية، لتمييزها عن كرة القدم الخاصة بهم.

على الرغم من ذلك فإن المنتخب الأمريكي يعد أحد أنجح المنتخبات في اتحاد دول أمريكا الشمالية والوسطى لكرة القدم «كونكاكاف»، حيث لعب 10 مرات في 20 نسخة من كأس العالم، منها واحدة على أرضه عام 1994، كما حقق 6 ألقاب في 17 مشاركة ببطولة الكأس الذهبية، التي ينظمها اتحاده القاري.

كذلك فإن المنتخب النسائي الأمريكي يعتبر واحدا من بين أقوى المنتخبات في العالم، حيث شارك في كافة النسخ الـ8 التي أقيمت حتى الآن بكأس العالم، محققا اللقب في 4 منها.

الهند:

لا تعد كرة القدم لعبة شعبية في الهند، ذات المساحة الكبيرة والتعداد البشري الهائل والتراث الثقافي والإنساني العريق.

الكريكيت يعد الرياضة الشعبية الأولى في الهند، وهي لعبة نشأت في بريطانيا تمام مثل كرة القدم، إلا أن الشعب الهندي يفضل ممارسة الأولى أكثر من «الساحرة المستديرة».

ولم يحقق منتخب الهندي إنجازات تذكر طوال تاريخه من ظهوره في ثلاثينات القرن الماضي، حيث لعب ببطولة كأس آسيا 4 مرات فقط خرج من دور المجموعات في 3 منها وأفضل إنجازاته هو وصافة نسخة 1964، وحتى الآن لم يشارك في كأس العالم.

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أستراليا:

تعد كرة القدم من ضمن مجموعة ألعاب يحب الشعب الأسترالي ممارستها ومتابعتها، غير أن الرياضة الأولى على هذه القائمة هي كرة القدم الأسترالية، والتي تلعب باستخدام اليدين مع القدمين.

في أستراليا تأتي كرة القدم في المرتبة الرابعة بين أكثر الرياضات شعبية، بعد كرة القدم الأسترالية والرجبي وكرة القدم الأمريكية.

على جانب آخر، فإن المنتخب الأسترالي انتقل للعب من بطولة أوقيانوسيا إلى كأس آسيا بسبب تفوقه الكبير على باقي منتخبات القارة الصغيرة، حيث حقق اللقب في 4 من 6 مرات شارك فيها ببطولة أوقيانوسيا، وحل وصيفا في مرتين.

اليابان:

تأتي البيسبول على رأس الرياضات الشعبية في اليابان، وبعدها مباشرة كرة القدم، بجانب ألعاب متنوعة مثل السومو والتنس.

رياضة البيسبول ظهرت في اليابان منذ نهاية القرن الـ19، وتختلف في بعض الأمور عن تلك التي تلعب في الولايات المتحدة.

المنتخب الياباني شارك 6 مرات في كأس العالم، ووصل إلى دور الـ6 في 3 منها كأبرز إنجاز له، فضلا عن تحقيقه لقب كأس آسيا 4 مرات في 9 مشاركات.

فنلندا:

الشعب الفنلندي يفضل رياضة فريدة وخاصة به يطلق عليها «بيسابالو» أو كرة العش، وهي تشبه البيسبول إلى حد كبير ويطلق عليها أيضا «البيسبول الفنلندي»، وتمارس على نطاق أضيق في عدة دول أوروبية، أبرزها السويد وألمانيا والنمسا.

كذلك يفضل الفنلنديون ممارسة هوكي الجليد، والتزلج على الجليد، وذلك بسبب الطبيعة المناخية لبلادهم.

المنتخب الفنلندي لكرة القدم لم يحقق أي إنجازات تذكر طوال تاريخه رغم تأسيسه قبل 100 عام، ولم يتأهل إلى أي نسخة بكأس العالم، كما بلغ نهائيات كأس أمم أوروبا لأول مرة في النسخة المقبلة «يورو 2020».