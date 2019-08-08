5 سيدات على قائمة المرشحين لجائزة المركز العربي البريطاني للثقافة

(المستقلة)..كشف المركز العربي البريطاني عن قائمته النهائية والتي تضم أسماء المرشحين لجائزته المخصصة للثقافة والتي تقام كل عامين. وتهدف هذه المؤسسة غير الربحية التي تتخذ من لندن مقراً لها للترويج وتعزيز الثقافة والحضارة العربية وزيادة الفهم العالمي للوطن العربي من خلال برامج فريد يتضمن فعاليات ثقافية.

ويسلط الضوء الإصدار السابع من جائزة المركز العربي البريطاني الثقافية على أفراد و مؤسسات ممن لعبوا دوراً هاماً وساهموا في تعزيز التفاهم والتفاعل مع الثقافة العربية المعاصرة في المملكة المتحدة.

القائمة النهائية للمرشحين لهذا العام ، والتي قامت بوضعها لجنة مميزة من الفائزين والرواد السابقين على الساحة الفنية العربية ، تلفت الانتباه إلى مجموعة متنوعة من الاهتمامات والمواهب. وتشير المنظمة أنه وللمرة الأولى في تاريخ الجائزة يكون المرشحون الذين تضمهم القائمة للمساهمات الفردية بالكامل من النساء.

المرشحات الخمسة التي ادرجت اسمائهن على القائمة واللواتي تعدين ماهو سائد في المشهد الثقافي هن الكوميدية إستر مانيتو، الموسيقية جوليانا يزبيك، الوصية الفنية سمر زيادات، فنانة النسيج والطباعة أميمة مداوي رولينغز، والمؤلفة والمصورة نادين كعدان. وقد شرعت كل هؤلاء النساء في بناء جسور ثقافية مع جماهير ناطقة باللغة الإنجليزية، وإثارة النقاش الدائر حول الهوية الأنجلو-عربية، ومناصرة الشمولية وتمكين من حولهن.

بينما تلقي المؤسسات الأربعة المختارة الضوء على كل شيء ابتداءً من فن الهيب هوب اللبناني حتى المسرح اليمني حيث تضم القائمة منتج الفعاليات الموسيقية و الثقافية MARSM، والمنصة المتعددة التخصصات Sarha Collective، ودار النشر Comma Press، والمؤسسة الخيرية The Barakat Trust.

وسيتعين علينا الانتظار حتى 26 سبتمبر لنتعرف على المبتكر الثقافي البارز الذي سيحصل على المركز الأول، عندما سيتم منح جائزة تبلغ حوالي 11200 درهم (2،500 جنيه إسترليني) للمشارك الفائز عن كل فئة (سواء فرداً أم منظمة) في حفل في لندن.

المصدر: harpersbazaararabia