5 دوريات عربية تحتضن اللاعبين العراقيين

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يشهد الموسم الحالي حضورا لافتا للاعبين العراقيين المحترفين في مختلف الدوريات حول العالم، لا سيما الدوريات العربية.

المستقلة تستعرض في السطور التالية الدوريات العربية الـ5 التي تحتضن محترفين عراقيين.

الدوري القطري:

يلعب بركات هاشم في صفوف العربي، حيث يقضي لاعب الوسط الشاب موسمه الثاني مع الفريق.

يقضي لاعب الوسط الحسين المالكي (20 عاما) موسمه الأول مع فريق السد، كما هو الحال مع فهد وعد (20 عاما) لاعب وسط الدحيل.

المهاجم المخضرم طالب عبد اللطيف (35 عاما) يلعب موسمه الأول مع أم صلال.

فريق الشمال، المنافس بدوري الدرجة الثانية، يضم بين صفوفه لاعب الوسط علي صادق موسى صاحب الـ28 عاما، لاعب الأهلي القطري السابق.

الدوري الكويتي:

فريق الكويت يضم بين صفوفه ثنائي عراقي مكون من علاء عباس (مهاجم) وأمجد عطوان (لاعب وسط)، اللذين انضما للفريق قبل بداية الموسم الحالي.

ويلعب محمد جابر في صفوف كاظمة، حيث يقضي المهاجم صاحب الـ27 عاما موسمه الأول مع الفريق.

الدوري الأردني:

ينشط المهاجم العراقي فرحان شكور صاحب الـ24 عاما مع فريق الفيصلي، الذي يلعب موسمه الأول معه.

كذلك يلعب المهاجم إياد عباس مع شباب الحسين، المنافس بدوري الدرجة الثانية.

الدوري المصري:

يضم فريق الإسماعيلي لاعب الوسط همام طارق صاحب الـ24 عاما، الذي يقضي حاليا موسمه الأول مع «الدراويش».

الدوري السوداني:

يلعب عماد محسن، المهاجم صاحب الـ23 عاما، في صفوف الهلال، حيث يقضي معه موسمه الأول.