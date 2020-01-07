المستقلة /فصل الشتاء يأتي حاملاً معه البرد والأمطارٍ والثلوج والصقيع والعواصف ودرجات حرارة منخفضة وأيضاً يسبّب العديد من المشاكل الصحيّة والأمراض للناس خصوصاً عند عدم اتخاذهم للاجرءات الوقائية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم.

وقد يحتاج الإنسان في هذا الجو إلى أن يتدفّأ بالشكل الصحيح مع الحرص على التعرض بشكل قليل للبرد لأنّ هذا سيفيد الأوعية الدموية من خلال تمرينها على الاستجابة للمؤثرات الخارجيّة، وتفادي كافة الأمور التي قد تعرض الجسم للمشاكل الصحية، نتيجة لموجات الهواء الباردة والقوية.

وفي هذا المقال نقدم لكم 5 خطوات لتجنب أضرار البرد:

1- ترطيب الجلد بشكل مستمر، وعدم تعريضه لتيارات الهواء الباردة، أو للمياه الباردة.

2- ارتداء الملابس المخصصة للأجواء الباردة وتدفئة الجسم والمنزل بشكل جيد.

3- تفادي تعريض الظهر والرقبة لضربات الهواء الشديدة.

4-عدم الانتقال بين الأجواء الباردة والحارة.

5- تناول الحمضيات للتخفيف من آثار الزكام.