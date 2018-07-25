5 خطوات صحية لمحاربة انتفاخ المعدة

(المستقلة) … يواجه كثيرون شعورا غير مريح لدى انتفاخ المعدة رغم اتباع نظام غذائي صحي أو المحافظة على اللياقة الجسدية.

وفيما يلي طرق محاربة انتفاخ المعدة:

1- تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من المساء

تقول جانيت هايد، خبيرة التغذية ومؤلفة كتاب “Gut Makeover”: “يستعد الجهاز الهضمي ليعمل بشكل أفضل خلال النهار، حيث تتباطأ الوظائف الهضمية في الليل. وقد تطورنا لتناول الطعام في ضوء النهار”. لذا يجب الامتناع عن تناول الطعام قبل ساعتين من النوم.

2- تناول كميات أقل من السكر

وتوضح جانيت بالقول: “ليس من المعروف بالضبط لماذا يؤدي السكر إلى إحداث خلل في البكتيريا المفيدة وغير المفيدة، وكذلك الانتفاخ، ولكن الأمر يستحق العلاج”.

وتحذر الخبيرة من أن “المحليات الصناعية، مثل تلك الموجودة في مشروبات الحمية الغذائية، قد ثبت أنها تسبب عدم توازن البكتيريا لدى الحيوانات، لذا قد يكون من المفيد تجنبها إذا كنا نرغب بالتخلص من الانتفاخ”.

3- الصيام عن الطعام لمدة لا تقل عن 12 ساعة

تقول جانيت إن “وجود فترة صيام تمتد من 12 إلى 14 ساعة بين العشاء والفطور، يمكن أن تحفز فقدان الوزن ونمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، والتي يمكن أن تحسن عملية الأيض وتوازن هرمونات الجوع”.

4- اللجوء للأطعمة المخمرة أو المخللة

تحوي الأطعمة المخمرة على البكتيريا المحببة بالنسبة للمعدة، لذا يجب إضافتها إلى النظام الغذائي.

5- تناول الخضار والفواكه

أوضحت جانيت أنه عندما يعاني الناس من انتفاخ مزمن، يصابون بالتوتر ويبتعدون عن الأطعمة الغنية بالألياف. لذا تنصح بأهمية الخضار المختلفة والفواكه بالنسبة لصحة القناة الهضمية على المدى الطويل.