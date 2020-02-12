5 تطبيقات أونلاين مجانية لتتبع انتشار كورونا

المستقلة / تزايد عدد الضحايا والإصابات بسبب فيروس كورونا الجديد، دفع مطوري التطبيقات لابتكار طريقة جديدة لمتابعة آخر تطورات وانتشار فيروس كورونا التاجي الجديد، ومنها أدوات جديدة ابتكرها الخبراء لتتبع الأشخاص العاديين للعدوى.

ووفقا لموقع بيزنس إنسايدر، فإن ذعر الناس بسبب انتشار الفيروس، دفع الخبراء لابتكار بعض الأدوات عبر الإنترنت لتتبع العدوى، والتي من الممكن أن تساهم في تقليل العدوى والإصابة بفيروس كورونا إلى جانب التدابير الوقائية مثل غسل اليدين، وتجنب الاتصال الشخصى بالمرضى.

فيما يلي خمس أدوات تمكن الأشخاص حول العالم بمتابعة انتشار فيروس كورونا:

1. خريطة جونز هوبكنز CSSE

تستخدم هذه الأداة على الإنترنت، وتوفر بيانات فورية من مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية لتتبع تفشي المرض في الوقت الفعلي.

2. خريطة الصحة

تتعقب هذه الخريطة أيضًا تفشي الفيروس، لكنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك المنشورات على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء خريطة حرارية للفيروس، والتي يمكن أن تكون أكثر فائدة لمسؤولي الصحة.

3. تطبيق فيروس كورونا

تم تطوير هذا التطبيق بواسطة خبيرين فرنسيين في تايوان، اعتمدا على إظهار تصنيف للعدوى والوفيات والتعافي حسب المنطقة.

4. خريطة بايدو

أنشأ محرك البحث الصيني (بايدو- Baidu) خريطة خاصة بانتشار فيروس كورونا إلى جانب خريطته العادية، والتي تُظهر في الوقت الفعلي لحالات فيروس كورونا المؤكدة والمحتمل في إصابتها بالمرض.

5. المرضى على الطائرات الصينية

ابتكرت شركة صينية للأمن السيبراني أداة متاحة في الصين تتيح للأشخاص إدخال أرقام الرحلات أو القطار لمعرفة ما إذا كانوا قد سافروا مع أي شخص مصاب بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد الضحايا في مدينة ووهان الصينية، منشأ فيروس كورونا كما يعتقد العلماء، وصل إلى 1000 شخص، فيما أصاب الفيروس أكثر من 42000 شخص حتى الآن.