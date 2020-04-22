5 برامج مقالب على الشاشة في رمضان

تُعرَض على القنوات، لا سيما المصرية طيلة، شهر رمضان خمسة برامج تدور جميعها في إطار المقالب مثلما يحدث كل عام في مثل هذا التوقيت. ورغم اتهام هذه البرامج بالفبركة، إلا أنَّها لا تزال مستمرة، خاصّة وأنها تحقق نسب مشاهدة عالية.

وبعدما كان من المقرر ألا يقدم برنامجاً للمقالب هذا العام عاد الفنان المصري رامز جلال، وصوّر بعض حلقات من برنامج جديد يحمل اسم “رامز مجنون رسمي” ليعرض على الشاشة في شهر رمضان. وتشارك الفنانة اليمنية أروى في تقديم البرنامج من خلال استضافتها نجوم الفن أو الرياضة، والادعاء أنّ البرنامج حواري، وتعرض للضيف ثلاث صور من بينها صورة لرامز جلال الذي يظهر فجأة ويبدأ في صناعة المقلب.

ويقدِّم الفنان الكوميدي المصري محمد ثروت، أولى تجاربه في تقديم البرامج من خلال برنامج المقالب “محدش فاهم حاجة”، ويجسِّد فيه شخصيّة حنفي الذي يقدم من خلاله شخصيات تختلف في كل حلقة بحسب المهن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضروات وبائع الدواجن وغيرها. ويطلب من المارة في الشارع طلبات غريبة، ما يسفر عنه العديد من المواقف الكوميدية، ولا يكشف ثروت عن وجهه الحقيقي حتى نهاية الحلقة.

وبعد أن قدمت الفنانة المصرية فيفي عبده، بعض البرامج مثل “5 أمواه” و”أحلى مسا” الذي قدمته منذ سنوات مع المطرب هشام عباس، تقدِّم فيفي برنامج “خلي بالك من فيفي”، وهو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة لأحد النجوم في منزلها. ويتمُّ تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

ويستضيف البرنامج عبر حلقاته عدداً من الفنانين منهم أحمد رزق، سمية الخشاب، زينة، حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد بدير، رجاء الجداوي، ريهام عبد الغفور، وسلوى خطاب، روجينا، وويزو، وآخرون.

ويعرِض برنامج “البروفة” من تقديم انتصار وبدرية طلبة، وتدور فكرته حول عمل بروفات لشباب مبتدئين في التمثيل ليكونوا جزءاً من عمل كبير جديد، وتتخلل البروفات أحداث كوميدية كثيرة تحدث في حضور انتصار وبدرية طلبة كجزء منه. وقد سبق وقدمت الفنانتان برنامج “نفسنة”، وكان يطرح بعض القضايا الاجتماعية بشكل خفيف.

ويعرض برنامج “المهزرتية” لمقدمه عمرو راضي. وتعتمد كل حلقة فيه على فكرة مختلفة عن طريق استقبال الضيف أو الضيوف الموجودين في الحلقة، وتنفيذ فكرة المقلب بهم. كل حلقة لها فكرة خاصة بها يتم تنفيذها بإحكام متقن، حيث يتم استضافة كل ضيف بطرق مختلفة عن طريق إعلانات وظائف أو شقق للإيجار، ويتم عمل مقلب به.

وكان من المفترض أن يقدم الفنان المصري هاني رمزي، برنامجاً في شهر رمضان تقوم فكرته على المقالب أيضاً، إلا أنَّ ضرورة تصويره في الصين حالت دون إتمامه نظراً لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وسبق أن قدم هاني عدداً من برامج المقالب مثل “هاني في الأدغال” و”هاني في الألغام” وغيرهما.