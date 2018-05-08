5 الاف عنصر لحماية المراكز الانتخابية في ميسان

(المستقلة)/ علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان و المنشآت الثلاثاء عن مشاركة كافة القطعات الأمنية في المحافظة من أجل تأمين الحماية لمراكز الاقتراع في جميع مناطق المحافظة

وقال بيان عن قيادة الشرطة تلقت (المستقلة) نسخة منه ان قائد الشرطة اللواء ظافر عبد راضي دواي عقد مؤتمراً امنياً موسعاً بحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان وعضو اللجنة الاستشارية لمحافظ ميسان وكبار ضباط مديرية الشرطة وتشكيلات وزارة الداخلية الأخرى بالإضافة إلى مدراء الدوائر الأمنية و الاستخبارية و الرقابية وممثلي الدوائر الخدمية في ميسان

واوضح بأن تشكيلات وزارة الداخلية و الساندة في ميسان قد دخلت واعتباراً من اليومين الماضيين حالة الإنذار من خلال مشاركة كافة القطعات الأمنية و الساندة من ضمنها ( خمسة ) ألاف عنصر أمني أخذوا على عاتقهم تأمين الحماية بواقع ( 231 ) مركز اقتراع في عموم المحافظة

وأضاف البيان ” إن الأجهزة الأمنية في المحافظة على أهبة الاستعداد ومنذ عدة أيام باشرت من خلالها بتنفيذ إجراءات الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية والناخبين في المحافظة والتي وضعتها قيادة شرطة ميسان بهذا الخصوص”،مشيرا الى وجود تنسيق عال المستوى بين المحافظات التي هي ضمن قاطع عمليات الرافدين.

ولفت البيان “الى ان الانتخاب حق شخصي ولا يجوز التأثير بطرق أو بأخرى على المنتسبين والتدخل في اختيارهم للمرشحين أو القوائم “،مؤكدا منع الترويج بالقرب من مراكز الاقتراع وحسب توجيهات وزارة الداخلية.

وشدد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الحالات السلبية،كما شدد على وجوب العمل الجاد من قبل المدراء والآمرين والانتباه الشديد وحث الضباط والمنتسبين على تنفيذ المهام والواجبات بمهنية عالية بما يكفل الحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها المحافظة وقطع الطريق على كل من يحاول المساس بأمن ميسان .