5 إصابات بكورونا في إيران

المستقلة /أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، أن الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” في إيران هي 5 إصابات فقط.

وقال نمكي في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران هي 5 فقط، وتشمل شخصين توفيا واثنين آخرين راقدين في المستشفى في مدينة قم حاليا، وشخص آخر وهو طبيب ذهب من مدينة آراك إلى قم”.

ونقلت وكالة “فارس”، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الإيراني أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.

وأشار نمكي إلى أن وزارة الصحة الإيرانية تتوقع عدم إصابة غالبية هؤلاء بالفيروس.

وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس “كورونا” الجديد، بإيعاز من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

يشار إلى وفاة مصابين إيرانيين اثنين بفيروس “كورونا”، أول أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.