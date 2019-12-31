5 أفكار لمكياج حفل رأس السنة الجديدة 2020

المستقلة/ كل فتاة تحرص على أن تكون في أبهى إطلالة لها سواء من ناحية اللبس أو الشعر أو المكياج، لذلك نقدم لكم 5 أفكار من المكياج للحصول على أفضل إطلالة في ليلة رأس السنة:

1- القاعدة النظيفة

عندما يتعلق الأمر بالمكياج فإن أهم شيء هو الأساس، ضعيه على البشرة قبل استخدام مستحضرات التجميل الأخرى حتى يبدو مكياجك ناعمًا، ويتوفر الأساس على شكل كريم ، هلام وبودرة، حسب نوع بشرتك – إذا كان لديك بشرة دهنية، اختاري قاعدة بودرة، وإذا كانت بشرتك جافة، اختاري كريم أساس كريمي، وبمجرد اختيار الأساس الصحيح سيدو المكياج مثالياً.

2- شفاه حمراء جريئة

لا يزال الاتجاه للأحمر الساخن كبيرًا، فقد حان الوقت لاختيار ظلال الأحمر المناسب لبشرتك.

3- عيون لامعة

هل تحبين أن تتفاخري بعينيك، قومي باضافة بعض البريق لها عن طريق إضافة كريم مرطب ثم كريم أساس يمزج بفرشاة المكياج. قبل وضع ظلال العيون اللامعة.

4- الكحل المثالي

إذا كنت لا تحبين الكحل فهذا الوقت المناسب لاستخدام القليل من الكحل لإبراز جمال عيونك، الكحل قد يكون سائل أو جاف، اختاري النوع الأنسب لك.

5- أحمر الخدود

بعد الانتهاء من وضع كريم الأساس ننصحك بوضع القليل من أحمر الخدود على خديك.

نتمنى لكِ سيدتي أن تظهري بأفضل إطلالة وتكوني أنتِ المميزة من بين كل الحضور بعد أن تتبعي هذه الأفكار والنصائح من المكياج، وكل عام وأنتِ بألف خير.