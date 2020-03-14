5 أطعمة لمواجهة فيروسات الجهاز التنفسي

المستقلة /لا تختلف توصيات الوقاية من عدوى الإنفلونزا عن فيروس (كوفيد-19) أو كورونا المستجد. وتدعم بعض المغذيات جهاز المناعة لمواجهة الفيروس الذي يهاجم الجهاز التنفسي وعدم ظهور الأعراض بشدة. إليك أفضل 5 أطعمة تقوّي مناعتك في موجهة فيروسات التنفس:

* الفواكه، وخاصة الحمضيات تزوّد الجسم بجرعة كبيرة من فيتامين “سي”، وبالماء اللازم لترطيب الجسم، وخفض حرارته.

* شوربة الدجاج من أفضل وسائل التغلّب على فيروسات البرد، فهي تساعد على التخلّص من مخاط الأنف، وتوفّر أجساماً مضادة تقوّي المناعة في مواجهة التهابات الحلق ومشاكل الرئة التنفسية بسبب العدوى. ويمكنك تعزيز الشوربة بإضافة الليمون (الحامض) إليها.

* الفول السوداني وزبدته مصدر رائع للزنك والمعادن التي تدعم المناعة، وهي أفضل للإفطار من دهون الجبن ومنتجات الألبان، حيث يُنصح بتقليل الدهون الحيوانية لدعم المناعة.

* اللبن الزبادي مصدر رائع للبكتريا الصديقة (البروبيوتك) التي تقوّي المناعة، كما يمكنك إضافة الفواكه الغنية بفيتامين “سي” للحصول على مزيد من المغذيات التي تحارب فيروسات البرد.

* الثوم من أفضل مصادر الأجسام المضادة للفيروسات. احرص على إضافة الثوم للأطباق المختلفة، وخاصة الثوم الطازج.