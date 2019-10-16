5 أطعمة تمنع جسمك من الجفاف

المستقلة / الجفاف، من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص بسبب نقص المياه في الجسم، مما يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية ابرزها الصداع والتعب وتشنج العضلات. فالجسم يحتاج لتناول السوائل بشكل يومي للحفاظ على رطوبته أو تناول أطعمة غنية بالمياه تساعد على معالجة الجفاف وترطيب الجسم.
– الخيار: خصائص التبريد الطبيعية للخيار يمكن أن تحمي من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، فهو يحتوي على عدد صغير من العناصر الغذائية، مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
– الطماطم: غنية للغاية بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ترطب الجسم وتحمي من العديد من الأمراض.
– البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، مما يعزز وظائف المناعة وصحة القلب، هذه الوجبة الخفيفة غنية أيضا بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض، والتي قد تمنع تلف الخلايا عن طريق تقليل الالتهاب.