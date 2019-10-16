5 أطعمة تمنع جسمك من الجفاف

5 أطعمة تحتوي على الكثير من الماء وتساعد على ترطيب الجسم هي:

– البطيخ: من أكثر الأطعمة الغنية بالماء والمحملة بالألياف والمواد المغذية الهامة الأخرى مثل فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أن البطيخ غني بالليكوبين المضاد للأكسدة، مما قد يمنعك من خطر الإصابة

– الخيار: خصائص التبريد الطبيعية للخيار يمكن أن تحمي من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، فهو يحتوي على عدد صغير من العناصر الغذائية، مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

– الطماطم: غنية للغاية بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ترطب الجسم وتحمي من العديد من الأمراض.

– البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، مما يعزز وظائف المناعة وصحة القلب، هذه الوجبة الخفيفة غنية أيضا بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض، والتي قد تمنع تلف الخلايا عن طريق تقليل الالتهاب.