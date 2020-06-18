5 أطعمة تساعد في تخلص الجسم من السموم

تفيد الدراسات أن تراكم السموم في الجسم يؤدي إلى خلل وظيفي في بعض أعضاء الجسم وينجم عن هذا الخلل الإصابة بالعديد من الأمراض، كما أنه يسرع الشيخوخة.

وذكر موقع “ذا هيلث سايت” بتقرير صحي أنه من المهم القضاء على هذه السموم للحفاظ على صحة الجسم ودرء الأمراض.

يقوم الجسم بمعالجة السموم والتخلص منها عن طريق الكبد والكلى والأمعاء والرئتين والجهاز اللمفاوي والجلد.

وعند إصابة أحد هذه الأعضاء بالخلل، قد لا يتم تصفية الشوائب والسموم من الجسم بشكل صحيح لذا يحاول الجسم طرد تلك السموم بأي وسيلة أخرى، لذلك فقد تعاني من الإسهال، العطس، السعال، التبول المفرط، التهاب الحلق، سيلان شديد في الأنف (نتيجة الإفراط في إنتاج المخاط) أو القيء.

وذكر التقرير 5 أطعمة تتمتع بخصائص تمكنها من إزالة السموم من الجسم، مما يعني أنها تساعد بقية أعضاء الجسم للتخلص من السموم الضارة، ويمكنها أيضاً تعزيز نظام المناعة لديك:

الليمون: مصدر غني بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة والتي يمكنها أن تتلف الخلايا وتسبب الشيخوخة وتسبب بعض الأمراض، ويمكن لشريحة واحدة من الليمون مع الماء الساخن إزالة السموم من الجسم.

الزنجبيل: ينظف الزنجبيل الجسم من السموم عن طريق تحفيز الهضم والدورة الدموية والتعرق. يمكن أن يقلل أيضاً من الانتفاخ والغازات، وبما أنه مليء بمضادات الأكسدة فهو يعزز المناعة أيضاً.

الثوم: مصدر جيد لتطهير الجسم من السموم لذا يجب إضافته إلى النظام الغذائي، ويحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.

ويمكن للأليسين الموجود في الثوم تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات، ويفضل تناوله نيئاً لجني الفوائد.

الشمندر: يعمل بشكل جيد لإزالة السموم من الكبد، وهو أيضاً غني بالمغنيسيوم والحديد وفيتامين سي، وهو غذاء فائق الفوائد للبشرة والشعر أيضاً.

الشاي الأخضر: الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة ليس له خصائص تمكنه من إزالة السموم ولكنه يعزز جهاز المناعة ويحمي أعضاء الجسم، فهو يحمي الكبد من الآثار الضارة للمواد السامة مثل الكحول.