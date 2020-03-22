5 أطعمة تحسن الحالة المزاجية

المستقلة /يعيش العالم لحظة غير مسبوقة من التوتر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومع اضطرار كثير من الناس للعمل من البيت او للابتعاد الاجتماعي، أصبحت الأطعمة وسيلة ترفيه رئيسية. بينما تحث توصيات التغذية التي تقوّي المناعة على تفادي الأكلات المصنّعة والحلوى، مثل الآيس كريم، والكعك، لأن السكريات تزيد قابلية الجسم للالتهابات. إليك 5 أطعمة صحية ترفع الحالة المعنوية:

البندق البرازيلي غني بالسيلينيوم، وهو معدن هام لتقليل القلق والتوتر

* الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والسردين والمكاريل تزوّد الدماغ بالدهون التي تخفّض الاكتئاب.

* الموز من الأطعمة التي تزيد الإحساس بالسعادة، بفضل فيتامين “ب6، وتوليفة البوتاسيوم والفسفور والفيتامينات التي يحتويها.

* الشوكولا الداكنة أحد مضادات الاكتئاب الفعّالة، وهي من أدوات تحسين الحالة المزاجية.

* العدس بكل أنواعه من الأطعمة التي تزيد الإحساس بالسعادة.