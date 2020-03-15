5 أسطح عليك تنظيفها باستمرار للوقاية من كورونا

المستقلة /بعد تصنيف عدوى كورونا بالوباء العالمي من قبل منظمة الصحة العالمية، وتأكّد أن الفيروس لا يعلق بالهواء، وإنما ينتشر على الأسطح التي يوجد بها رذاذ سوائل من شخص مريض، ويتم لمسها بالأيدي، يعتبر تنظيف الأسطح في نفس أهمية غسل اليدين تقريباً. وينصحك خبراء الصحة بتنظيف هذه الأسطح الـ 5 باستمرار للوقاية من العدوى:

الهاتف. سطح الهاتف أرضية مواتية لانتشار فيروس كورونا، ونقلها للأصابع التي تقوم بلمس الأنف أو الفم أو العين فيخترق الجسم. لتطهير الهاتف تحتاج إلى سائل مطهر نسبة الكحول فيه أعلى من 60 بالمائة، واستمرار التنظيف لمدة 5 دقائق.

مقبض الباب. إذا لم تكن متأكداً من نظافة مقبض الباب امسكه بمنديل وتخلص من المنديل بعد ذلك. وبشكل عام ينبغي تنظيف مقابض الأبواب باستمرار بالماء والصابون، أو بالكحول.

الطاولات. من أكثر الأسطح التي تلمسها الأيدي وخاصة في الأماكن العامة أسطح الطاولات، وخاصة في المقاهي والمطاعم.

المكاتب. لست وحدك من يلمس مكتبك في مكان العمل، هناك آخرون يلمسونه، لذلك ينبغي تنظيف هذه الأسطح باستمرار.

أزرار الإضاءة والمصاعد. بشكل عام الأسطح التي تلمسها الأيدي في الأماكن العامة، مثل الضوء والمصعد منطقة ساخنة لنقل عدوى كورونا، وينبغي تنظيفها باستمرار.